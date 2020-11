Intentos de robo en una mueblería y en panadería

Dos hechos calificados provisoriamente como “robo en grado de tentativa”, y que tuvieron como blanco una mueblería y una panadería tuvieron lugar en las últimas horas en el distrito rafaelino.

En el primero de los casos –la mueblería- personas desconocidas forzaron la puerta de ingreso al local ubicado en calle Simonetta al 400 –barrio Central Córdoba- y según fuentes calificadas no se constató el faltante de ningún elemento.

Sin embargo, tras revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por la empresa se pudo establecer que no sería ajeno al hecho un menor identificado como Facundo Ch., de 16 años.

Una vez ubicado el domicilio del menor en el Barrio Villa Podio, se realizó una requisa domiciliaria en la habitación y se procedió al secuestro de una campera azul y un jean color azul claro, prendas que vestía el causante al momento del hecho.

Luego de una comunicación con el Juzgado de Menores se le inició causa penal por el delito de “robo en grado de tentativa”. Actuaciones a cargo de personal de la Comisaría 1ª.



EN PANADERIA

Por otra parte, en relación al segundo hecho de “tentativa de robo” que se menciona en esta nota, este ocurrió en un comercio del rubro panadería, ubicado en calle General Paz al 900.

Según lo recabado por este medio, quien tendría relación con este ilícito es otro menor de edad identificado como Ezequiel A. de 15 años.

El menor de referencia, produjo daños con fines de ingresar al local sin lograr el cometido, siendo verificada su identidad por los efectivos intervinientes.

En comunicación con la Subsecretaria de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, esta ordenó a la Policía que no se adopte ningún tipo de medida en cuanto al menor.

Actuaciones a cargo de efectivos de la Comisaría 1ª.