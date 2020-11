Bocelli editó "Believe" como antídoto contra la pandemia

BUENOS AIRES, 16 (Télam). - El tenor italiano Andrea Bocelli lanzó su nuevo disco "Believe”, que incluye las participaciones de la vocalista de bluegrass Alison Krauss y la mezzosoprano Cecilia Bartoli, cuya producción y grabación estuvo enmarcada y motivada “por el dolor que nos rodeaba” durante la pandemia de coronavirus.Con Italia seriamente afectada por la Covid-19, Bocelli ofreció una actuación "Music for Hope" en Semana Santa, desde la histórica catedral del Duomo de Milán, que fue vista en vivo por millones de personas en todo el mundo.El nacido en el pueblo toscano Lajatico, hombre muy religioso, percibió de inmediato que “el espíritu” iba a ser clave para resistir el virus y darle ánimo a la población ya no solo italiana, sino de todo el mundo: “Pido fe y esperanza, el único antídoto para eliminar el virus”, había dicho en abril, en referencia a la Covid-19, que él mismo también contrajo.Por eso, indicó a Télam que este nuevo trabajo “es una llamada al espíritu, a la meditación, a la reflexión sobre el sentido de la vida, sobre el don de la vida”.“El concepto detrás de ‘Believe’ se basa en tres palabras: fe, esperanza y caridad. Estas son las tres virtudes teologales del cristianismo, pero, independientemente de cualquier creencia religiosa, también son las tres claves extraordinarias para dar sentido y plenitud a la vida de cada uno de nosotros”, añadió.Durante el proceso de elaboración de esta placa, Bocelli contrajo coronavirus y luego de recuperarse acudió al hospital público de Pisa a donar plasma. Tanto él como su esposa y sus dos hijos, habían dado positivo en un test pero apenas padecieron "unas líneas de fiebre".Tras la donación realizada junto a su esposa, Veronica Berti, el hospital Cisanello de Pisa emitió un comunicado en el que agradeció el aporte del cantante para un experimento local que analiza la eficacia del plasma inmune de pacientes que sufrieron coronavirus en un eventual tratamiento en su contra.Bocelli participó de distintas cruzadas para recaudar fondos en medio de la pandemia, como su presentación en el concierto "One World: Together at Home", organizado por la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga; o su concierto en Pascua en la Catedral de Milán.En este punto añadió: “La experiencia en Milán fue increíble y ese recuerdo tan fuerte me abrazó con mucha fuerza, cuando volví al estudio a grabar de nuevo 'Amazing Grace', acompañado por Steven Mercurio y Haydn Bendall, los coproductores del disco”.Bocelli buscó canciones edificantes como “Amazing Grace”, un himno religioso y épico para los cristianos anglosajones; así como “You’ll Never Walk Alone”, la canción que Richard Rodgers y Oscar Hammerstein escribieron para el musical “Carousel”, estrenado en el año 1945.Los hinchas del Liverpool inglés han convertido esta canción en una pieza de épica, heroísmo y la usan para levantarle el ánimo a sus jugadores en las instancias finales de la Champions League.Para “Amazing Grace” se buscó como coequiper a Alison Krauss, una de las voces más importantes del bluegrass y el góspel en los Estados Unidos, ganadora de 27 premios Grammy y con un disco considerado una verdadera joya de la música de raíces: “Raising Sand” de 2007 y a dúo con Robert Plant, líder de Led Zeppelin.“Alison está muy cerca del razonamiento del espíritu del que hablaba antes, tiene una voz increíble, es muy religiosa, y sé que sigue mucho los movimientos del espíritu y, por eso, me pareció lindo y natural hacerlo con alguien de espíritu tan hermoso”, afirmó.El nuevo álbum también incluye dos duetos con la cantante de ópera Cecilia Bartoli, con quien interpretó “Pianissimo” y “I Believe”; el primero es una canción escrita por Mauro Malavasi, que lleva casi 30 años trabajando con Bocelli, compuesta en un estilo minimalista y elegante inspirada por el vanguardista compositor francés Erik Satie.Bocelli señaló que “'Pianissimo' es un diálogo ilustrado entre una pareja que siente la mirada de Dios y el movimiento amoroso a través de su relación romántica. Como suele encontrarse en las composiciones de Malavasi, el piano se sitúa en el centro del escenario para acompañar las melodías entrelazadas de los cantantes”.Además, Bocelli destacó que invitó a Krauss y a Bartoli a cantar en su nuevo trabajo porque “muestran pasión, ciertamente. Pasión, ante todo. Porque la pasión también conduce a un trabajo de alta calidad”.El álbum incluye una nueva composición del fallecido Ennio Morricone, colaborador durante mucho tiempo de Bocelli, titulada “Himno susurrado”; también hay clásicos conocidos como “Hallelujah” y el tenor compuso también sus propias versiones del “Ave María” y del “Padre Nuestro” especialmente para este disco.Una de las joyas ocultas en “Believe” es “Fratello sole sorella luna (Dolce è Sentire)”, una canción incluida en la película de Franco Zeffirelli “Hermano sol, hermana luna”, con música compuesta por Riz Ortolani.También están incluidas “Angele Dei”, una pieza de Puccini recientemente descubierta, con arreglos de Michael Kaye y “Gratia Plena”, la canción de cierre de la nueva película religiosa “Fátima”, dirigida por Marco Pontecorvo y protagonizada por Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel, Sônia Braga, Stephanie Gil y Lúcia Moniz.