Agustina Paz presenta "La Fuerza"

Desde la producción de Agustina Paz se anunció que ofrecerá un show via streaming, el próximo 28 de noviembre, a las 21, desde el teatro Margarita Xirgu.Entradas $500 por https://nubecultural.com/musica/Se presentará en set piano, junto a Mariano Prover en guitarra; Pablo Guarnieri en batería; Rodrigo de Haro en bajo eléctrico e invitados especiales.“La Fuerza” es el cuarto álbum de estudio de Agustina Paz, cantante, pianista, compositora y productora argentina.La obra surge de la necesidad de una expresión poderosa, de la exploración de una canción enérgica y audaz, que parte de indagar en quiénes somos para concluir haciendo foco en la mujer.El álbum, con producción y arreglos de la propia Agustina, cuenta con la participación de artistas como Loli Molina y Lucy Patané, (reciente ganadora del Premio Gardel en la categoría Mejor Disco de Rock Alternativo). El disco inicia con el tema “Agua de Molino”, una canción que reúne elementos de la música de raíz folclórica con elementos de música clásica. Siguen tracks como “Alta Cumbre”, que combina el pop con la milonga, a través de arreglos de cuerdas y programaciones electrónicas. Luego “La Necesidad”, una milonga que cuenta con las colaboraciones de Pablo Grinjot y Rodrigo Tarsitano. Hacia el final aparece -junto con Cata Raybaud -una versión de uno de los himnos emblemáticos de Fernando Cabrera: “El Tiempo está Después”.La obra culmina con “Escrito en el Águila”, una canción que nos recuerda la importancia de volver a conectarnos con la tierra. Distribuido por “Onerpm” y enriquecido con la participación de muchos de los artistas más representativos de la escena de la Nueva Canción Sudamericana, “La Fuerza” está disponible en todas las plataformas digitales.La motivación original de este álbum estuvo a partir de mi incursión en el Tai Chi, practica marcial de la energía. Esta disciplina me dio la comprensión del equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Advertir el desequilibrio de estas dos energías en mí y en el mundo en el que vivo, me llevo a pensar en el concepto de este disco. “La Fuerza”, entonces, es una obra que gira alrededor de la idea de potenciar lo femenino, lo ying, la fuerza de la escucha, del cuidado. Intenta plasmar, de alguna manera, la Fuerza de las Mujeres. Avanzar por este camino me llevó a una composición diferente. Asumir también el rol de productora fue abrirme a una experiencia de empoderamiento absoluto. Justo coincidió con un momento donde lo femenino comienza a reclamar espacios, que antes estaban destinados principalmente a hombres. Decidí además convocar a mujeres que admiro especialmente como Loli Molina o Lucy Patané, para potenciar esta fuerza.”Agustina Paz: composición (excepto “El Tiempo está Después) ; pianos, arreglos y voz.Pali Guarnieri Argat: baterías y percusión en “Agua de Molino”, “Clones”, “Una Vela”y “Escrito en el Águila”.Rodrigo de Haro: bajo en “Una Vela” y “Escrito en el Águila”.Mariano Prover: guitarras eléctricas en “La Necesidad”, “Alta Cumbre”, “Una Vela” y “Escrito en el Águila”. Guitarra acústica en “Llueve”.Emilio Longo: contrabajo en “Alta Cumbre” y “Agua de Molino”.Lucas Argomedo: cello en “Agua de Molino” y “Alta Cumbre”.Maritza Pacheco Blanco: violín y viola en “Agua de Molino” y “Alta Cumbre”.Sergio Wagner: corno y flugel en “Agua de Molino” y “Alta Cumbre”.Loli Molina: guitarras eléctricas y voz en “Llueve”.Lucy Patané: guitarras eléctricas y voz en “Clones”.Cata Raybaud: guitarra acústica y voz en “El Tiempo está Después”.Rodrigo Tarsitano: voz en “La Necesidad”.Pablo Grinjot: clarinete y voz en “La Necesidad”.