Gestión de la pandemia, imagen de los dirigentes y las demandas ciudadanas

La encuesta de opinión ciudadana que llevamos adelante en esta ocasión tiene diferentes objetivos. Por un lado, pretende analizar la imagen de los principales referentes de la ciudad, provincia y nación. Además, indagar sobre las problemáticas centrales que los encuestados identifican en la ciudad de Rafaela actualmente, así como evaluar la gestión del municipio y otras instituciones frente a la pandemia. Por otro lado, este proyecto investiga sobre la opinión respecto a la continuidad de la cuarentena y las medidas restrictivas, así como las actividades que más se extrañan hacer.En lo que respecta al primer tema sobre la imagen de los referentes, encontramos que la percepción sobre Alberto Fernández es marcadamente negativa entre los encuestados (61,7%), al igual que la percepción sobre el gobernador de la provincia Omar Perotti, también notablemente negativa (64,4%). Sin embargo, el presidente de la nación mantiene 21,2% de imagen positiva en tanto que la del gobernador es casi la mitad respecto a la del mandatario nacional (11,7%).En el plano local, el intendente de la ciudad de Rafaela Luis Castellano muestra una imagen positiva de 17.6% y una imagen negativa del 44.1%. El senador provincial Alcides Calvo en cambio tiene una distribución pareja en su apreciación, el 30.6% tiene una imagen positiva, el 33.3% una imagen regular y el 31.5% una imagen negativa de su persona. Por otro lado, en la valoración del senador nacional Roberto Mirabella predomina una opinión negativa en casi la mitad de los respondientes (47.3%) y una percepción positiva similar a la del gobernador de la provincia (11.7%).En el caso de Roberto Mirabella, y a diferencia de los dirigentes analizados anteriormente, la porción de No Sabe/No Contesta es del 15.8%, incluso más alta que la positiva (11.7%). Esto puede explicarse por un desconocimiento más elevado de su persona en comparación con los dirigentes analizados anteriormente. Los diputados provinciales Pablo Pinotti y Juan Argañaraz también fueron analizados, ambos mantienen una imagen negativa de 29% con una pequeña diferencia, en tanto que la imagen positiva del segundo asciende a 13.5% y la del primero a 7.2%. Enel caso de ambos, más del 30% de los respondientes seleccionaron No sabe /No contesta, lo que puede asociarse al desconocimiento de su imagen.LA GESTION DE LAPANDEMIAEl contexto pandémico generó cambios en los hábitos y costumbres de los ciudadanos y modificó también la opinión de los ciudadanos sobre los actores más importantes de esta pandemia. Es por eso que, en una segunda instancia indagamos sobre las principales problemáticas percibidas actualmente. La principal preocupación es el Covid-19, seguido por el flagelo de la inseguridad y la recesión económica en tercer lugar. Es importante resaltar que más del 80% señaló dos o más problemas simultáneamente del listado que figura en la tabla, o directamente todos juntos.En tercer lugar y conectado con el punto anterior, analizamos la conformidad de la sociedad frente a la gestión de la pandemia. Según los resultados finales, el 44.1% no está conforme con las medidas que se vienen tomando en Rafaela para la prevención del Covid-19, en tanto que el 38.7% lo está más o menos. Además, el 17.1% opina a favor de las acciones que se llevaron adelante. En esta sección incluimos un espacio para sugerir medidas, algunas de las más mencionadas son el aumento en la inversión en salud, que incluye mejorar el 107 y hacer más testeos. Por otro lado, se exigen mayores sanciones a fiestas clandestinas, así como mayor responsabilidad individual. Observamos también contradicciones en las medidas sugeridas por los respondientes, una porción de ellos sugiere volver a Fase 1, o mayores restricciones, en tanto que otros sugieren terminar la cuarentena.Muchas instituciones tomaron una relevancia especial en este contexto, es por eso que decidimos incluir una pregunta para evaluar sus desempeños. En el caso de la Policía, predomina la imagen regular de su labor diaria (51.8%), al igual que el Municipio (43.2%), el Concejo Municipal (50.9%) y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela (47.3%). La opinión de los ciudadanos que respondieron la encuesta sobre el desempeño de la Justicia es marcadamente negativa con 54.1%, solo el 8.6% considera que su labor es positiva. La única institución que conserva una imagen positiva respecto a su trabajo es el Hospital con 60.4%, en tanto que sólo el 6.3% tiene una percepción negativa de esa institución.La última sección de esta encuesta está enfocada a evaluar la opinión de los respondientes en referencia a la cuarentena, así como las actividades que más extrañan hacer. El 56.3% está en contra de que la cuarentena y de las medidas restrictivas continúen, en segundo lugar, prevalece la postura neutral de no estar ni a favor ni en contra y solo un pequeño porcentaje (15.8%) considera que estas medidas deben extenderse. Respecto a las actividades que más se extrañan hacer, la mayoría de los rafaelinos, luego de 8 meses de cuarentena, extraña viajar, visitar familiares y juntarse con amigos (prácticamente en un 50%). En forma individual lo que más extraña es viajar.El último espacio fue reservado a comentarios finales sobre Covid-19 y la situación actual. Las respuestas que recibimos son variadas ya que ponen el foco en diferentes temas. Podríamos clasificarlas de la siguiente forma: por un lado, se apela a que exista una mayor responsabilidad y respeto individual frente al problema. Por otro lado, existe posturas que consideran al Covid-19 como una oportunidad para coartar libertades individuales. Un porcentaje de las personas focalizan su preocupación en la vuelta a clase o las consecuencias económicas y psicológicas que esta situación está generando. Por último, una serie de respondientes optaron por felicitar al personal sanitario por su gran labor en esta crisis.