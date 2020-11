Trotta consideró "una equivocación fijar la fecha de inicio de las clases"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, calificó ayer como "una equivocación" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "fijar la fecha de inicio de las clases sin diálogo con la provincia de Buenos Aires"."No es una cuestión de gusto, es una cuestión de diálogo. Lo que me parece una equivocación por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es fijar la fecha de inicio de las clases sin diálogo con la provincia de Buenos Aires", resaltó Trotta. En declaraciones radiales, el ministro de Educación precisó: "Nosotros venimos conversando, en un país federal, con las 24 jurisdicciones educativas para intentar generar un mismo día de inicio de clases en todo el país, o en gran parte del país". En esa línea, Trotta describió: "Cuando el Gobierno de la Ciudad anunció la fecha (del regreso a clases), que generalmente lo comunican por los medios antes de dialogar con los actores del sistema educativo, veníamos dialogando con las 24 jurisdicciones, la Ciudad inclusive". "Lo anunciaron un fin de semana, dos semanas antes habíamos empezado a debatir sobre la fecha para buscar un lugar común. Hay veces que no es posible, porque para dialogar y consensuar hace falta la voluntad de todos los sectores", explicó el ministro. En ese marco, Trotta afirmó que el Gobierno porteño mantiene " "la posición de comenzar el 17 de febrero", y amplió: "La inmensa mayoría de las jurisdicciones van a estar comenzando en las primeras semanas del mes de marzo. Muchas van a empezar el 1 de marzo". Respecto a los contagios de coronavirus que se pudieron haber generado motivo de la revinculación en las escuelas, detalló: "Salvo en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto de las jurisdicciones no hemos tenido contagios en las escuelas". "Eso es algo muy positivo y confirma que podemos acelerar la marcha de regreso a las actividades presenciales siempre que la realidad epidemiológica de base lo permita", agregó. Por último, pronosticó que "el año próximo la realidad epidemiológica" será "mucho más positiva que la que estamos transitando hoy en día, lo que nos va a permitir un regreso a clases con una presencialidad bastante importante".