"No le hablo nunca más"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reconoció ayer que está enojada con el ex presidente Mauricio Macri, y reveló que en la última conversación que mantuvieron le dijo que no le hablaría "nunca más"."Mauricio Macri me dijo ´tu única función es denunciar; es para lo único que servís'. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser", disparó.Aclaró que "eso no significa que rompa Juntos por el Cambio, ni que lo deje de querer (a Macri)"."Hay palabras de las que no se vuelven. Así fue con mi marido. Y así también fue con mis relaciones políticas: el respeto ante todo", indicó.En una extensa entrevista que publicó este domingo Clarín, Carrió recordó que ella defendió y "soportó" la alianza Cambiemos que formó con él en 2015, y señaló que "hay lugares de los que no se vuelve".La ex diputada nacional embistió duramente contra el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio, a quien acusó de haber "entregado" a Juntos por el Cambio "apoyando a los candidatos del PJ" y "no a los nuestros"."Hay muchos indecentes en Juntos por el Cambio", dijo al referirse a Frigerio y otras figuras opositoras.Sobre Cristina Kirchner, Carrió afirmó que "busca impunidad", pero aseguró que "no lo va a lograr y va a quedar condenada"."Seguramente va a tener prisión domiciliaria porque sus condenas le llegarán a los 70. Pero ella será condenada", advirtió.Consultada sobre la polémica que se instaló dentro de Juntos por el Cambio en torno a la propuesta del Gobierno para que el juez Daniel Rafecas sea el próximo procurador general, ratificó que está a favor de la iniciativa, que se trata de "un hombre preparado" que "no es kirchnerista"."Yo tengo un buen concepto de él. Y además, si el Presidente lo propone a Rafecas, Rafecas no es kirchnerista y no es el candidato de Cristina", fundamentó, al contestar las críticas de sectores de Juntos por el Cambio que no quieren que la fuerza opositora acompañe en el Senado al oficialismo en la aprobación del pliego propuesto por el Poder Ejecutivo.Al respecto, agregó que Rafecas es "el mejor procurador en las condiciones que existen en la Argentina".En otro orden, la dirigente opositora cuestionó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por alentar los "banderazos" y ponerse en muchos casos al frente de esas movilizaciones: "No comparto con ella el uso que hace de las marchas"."Yo la quiero a Patricia, pero se llevó mal con todos los miembros de la Coalición Cívica", reveló.Sobre las candidaturas de cara al 2023, reconoció que apoyaría al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para presidente, aunque también deslizó otros posibles nombres."Pero claro que lo apoyaría, como también a María Eugenia (Vidal), a Fernando Sánchez, a Paula Oliveto. No tengo un candidato, pero sí voy a ser electora y voy a hacer campaña por todos, pero voy a apoyar a los decentes", enfatizó, marcando distancia con aquellos sectores de Juntos por el Cambio que considera "indecentes"."No me interesa la Casa Rosada. La gente me empujaba a ser candidata y después no me votó, así que a los que me dicen .Lilita vos tenés que ser presidente , les digo jódanse, ya tuvieron la oportunidad", cerró.