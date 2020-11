All Black 15 - Los Pumas 25

Westbank, de Sydney (Australia).Angus Gardner (Australia).Beauden Barrett; Jordie Barrett (10' ST Rieko Ioane), Anton Lienert-Brown (30' PT Rieko Ioane), Jack Goddhue (24' ST Damian McKenzie) y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith (23' ST Brad Weber); Sam Cane (c), Ardie Savea y Shannon Frizzel (10' ST Hoskins Sotutu); Sam Whitelock y Patrick Tuipulotu (30' ST Tupou Vaa's); Tyrell Lomax (18' ST Neoi Laulala), Dane Coles (9' ST Codie Taylor) y Lewis Moody (33' ST Alex Hodgman). Entrenador: Ian Foster.Santiago Carreras (29' PT Santiago Cordero); Gonzalo Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli (37' ST Gonzalo Bertranou); Marcos Kremer, Rodrigo Bruni (14' ST Santiago Grondona) y Pablo Matera (c); Matías Alemanno (33' ST Tomás Lezana) y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela (32' ST Santiago Medrano), Julián Montoya (37' ST Facundo Bosch) y Nahuel Tetaz Chaparro (32' ST Mayco Vivas). Entrenador: Mario Ledesma.4', 26' y 32' penales de Sánchez (A); 10' penal de Mo'unga (NZ); 19' conversión de Sánchez por try de él mismo (A).7', 17' y 37' penales de Sánchez (A); 13' conversión de Mo'unga por try de Cane (NZ) y 42' try de Clarke (NZ).