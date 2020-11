Los Pumas festejaron un histórico primer triunfo contra los All Blacks

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Debió pasar mucho tiempo y siempre quedaba el sinsabor de querer y no poder, de quedarse en la antesala de algo fenomenal o bien caer en el abismo de las goleadas. El día iba a llegar y el histórico estigma que perseguía a Los Pumas que "jugaron como nunca y perdieron como siempre", quedó desterrado.Hasta este histórico día de la primera victoria ante los All Blacks, pasaron partidos increíbles frente a Francia (dos victorias en el Mundial 2007), el mítico encuentro ante los Springbooks en 1965 que dio inicio a la leyenda del apodo y varios éxitos ante los Wallabies a través de los años.También estuvo el primer triunfo ante Inglaterra en 1980 o el recordado partido del tucumano Federico Todeschini -22 puntos- en la única victoria en el estadio de "Twickenham" (25-18, en 2006).Pero la pregunta que siempre rondaba al mundo del rugby argentino era: "Cuándo se le iba a ganar a los All Blacks?", como cuando a los del tenis le decían: "Y para cuándo la Copa Davis?", o ahora a Lionel Messi lo hostigan con un título con la selección mayor.Así como en 2016 el equipo liderado por Juan Martín Del Potro levantó la Ensaladera de Plata en Croacia, llegó la victoria ante los All Blacks por 25-15 y seguramente Messi podrá tener su revancha ante tantas pálidas, porque de eso se trata el deporte.Los Pumas no jugaban un partido oficial desde hacía más de 400 días, el último ante Estados Unidos en el Mundial de Japón 2019, que además marcó la debacle de un equipo que no pudo sortear la zona de grupos.El inicio del 2020 tampoco fue promisorio. Se desmembró Jaguares, no jugaron Los Pumas y la pandemia hizo el resto.Cuando se anuncia la realización del Rugby Championship, Los Pumas no podían practicar, porque en el país no estaba habilitada la actividad. La baja de Sudáfrica supuso un cambio en el torneo y la realidad de jugar el certamen en Australia.Horas antes del test, la UAR mostró un video en Twitter de cómo fueron estos meses de entrenamiento de los jugadores, antes de la "burbuja", con Nicolás Sánchez "corriendo" en su departamento, o Tomás Cubelli practicando "pases" en el garage de su casa, o como el hooker Santiago Socino que le pidió a su papá que se suba a la terraza para practicar el "line out".Clara evidencia que como decía Gustavo Cerati: "...al final, hay recompensa".Debieron pasar 35 años para que la recordada marca de Hugo Porta de 21 tantos ante los All Blacks, en el empate 21-21 en cancha de Ferro, fuera superada por otro apertura, esta vez el tucumano Nicolás Sánchez, quien anotó todos los puntos en el triunfo de ayer por 25-15 ante los neocelandeses en el "Tres Naciones".El recordado partido de Los Pumas y All Blacks, el 5 de noviembre de 1985 en el estadio de Caballito, fue lo más cerca de una victoria que estuvo Argentina.Ese día Hugo Porta, capitán y figura emblemática de Los Pumas en los 70 y 80, marcó todos los puntos, con cuatro penales y tres drops.Esta vez el "héroe" de la jornada fue Sánchez, quien no sólo marcó seis penales, sino que apoyó un try y también sumó una conversión.Pero además, lo que logró Sánchez tiene muy pocos antecedentes ante los tremendos neocelandeses, ya que sólo lo lograron el sudafricano Morne Steyn que hizo 31 (31-19 en Durban, en 2009) y el francés Christophe Lamaison les anotó 28 (43-31 en el Mundial de Gales 99) y 27 (éxito por 42-33 en un test en 2000).