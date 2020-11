Diego Schawrtzman se medirá en el debut con Novak Djokovic

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El porteño Diego Schwartzman, noveno del ránking mundial y que mañana jugará por primera vez en las Finales ATP, reconoció ayer que con los rivales que le tocó en la fase de grupos deberá "ingeniárselas de otra manera" para poder vencerlos.Schwartzman, según el sorteo del jueves, quedó encuadrado en un duro grupo encabezado por Novak Djokovic (1°), su primer rival este lunes a las 11:00, el ruso Daniil Medvedev (4°) y el alemán Alexander Zverev (5°), en el certamen que cerrará la temporada del circuito profesional, donde están los ocho mejores del año.El "Peque", que fue el último clasificado tras cerrar la mejor temporada de su carrera con semifinales de Roland Garros incluida, buscará ser uno de los dos primeros del grupo "Tokio 1970" para acceder a semifinales."Si pudiera elegir, tratándose de una superficie rápida, prefiero a los que son mejores en polvo, Nadal, Thiem y Tsitsipas; ellos me darían la chance de poder jugar más. Si me tocan los otros sería más difícil, te matan a saques", había dicho Schwartzman en la previa al sorteo.El viernes, en conferencia de prensa virtual, el porteño de 28 años, explicó que la diferencia con sus rivales de grupo son los estilos de juego."Todos sabíamos que cualquiera de los dos grupos era durísimo, con grandes jugadores, que les ha ido muy bien acá. Cualquier rival sería durísimo. En el grupo que me tocó creo que la diferencia del otro es el estilo de juego", dijo Schwartzman."Todos son muy sacadores y eso quita ritmo al partido, por lo que voy a tener que ingeniármelas de otra manera", detalló."Sin dudas, la mayoría de los jugadores corren con la ventaja de haber jugado varias veces acá y saben cómo son las pelotas, las condiciones, la cancha. Eso siempre tiene una sensación cuando uno vuelve a un lugar. Para mí son todas sensaciones nuevas", indicó.Con respecto al partido del debut ante el serbio, que lo venció en la final del Masters 1000 de Roma sobre polvo de ladrillo recientemente, el "Peque" comentó: "Creo que en el primer partido siempre hay nervios de cualquier jugador, ya sea un torneo que conoce o no".Schwartzman será el primer argentino en las ATP Finals de individuales en los últimos siete años, ya que el último en participar fue el tandilense Juan Martín Del Potro, en la temporada 2013.En la historia, será el octavo compatriota que lo jugará en el cuadro de single después de Guillermo Vilas (campeón 1974), José Luis Clerc, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Nalbandian (campeón 2005), Mariano Puerta y el citado Del Potro.El tenista surgido en el Club Náutico Hacoaj no será el único tenista argentino en Londres, ya que el marplatense Horacio Zeballos competirá en el cuadro de dobles junto a su compañero catalán Marcel Granollers.Zeballos, tercero del mundo en dobles, y Granollers undécimo, lograron ganar este año el Argentina Open, el ATP 500 de Río de Janeiro y el Masters 1000 de Roma.Su debut también se anuncia para mañana, desde las 09:00 (horario argentino), ante el binomio que integran el australiano John Peers y el neocelandés Michael Venus.