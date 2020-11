River ganó con varios suplentes en Mendoza

Cuatro partidos marcaron ayer la continuidad de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en los que, curiosamente, se registraron otras tantas victorias de los equipos visitantes.A primera hora, San Lorenzo consiguió un abultado triunfo contra Aldosivi, en Mar del Plata, por 4 a 1.Los goles del equipo "azulgrana" fueron marcados por Gattoni, Piatti, Peralta Bauer y Díaz; en tanto que Contreras anotó para el conjunto local.Posteriormente, en un encuentro plagado de goles y emociones, Newell's Old Boys derrotó a Lanús, por 4 a 2, en "La Fortaleza".El rafaelino Fontanini, Palacios, Gentiletti y Rodríguez convirtieron para la "lepra", mientras que el interminable Sand aportó por duplicado para los "granates".Racing Club sigue sin reaccionar y esta vez perdió en el estadio "Cilindro" de Avellaneda contra Arsenal de Sarandí, que lo superó por 2 a 0, gracias a las anotaciones logradas por Albertengo -el oriundo de Egusquiza- y Candia.Finalmente, en el cierre de la jornada, River Plate logró sobreponerse a varias ausencias, por tener jugadores seleccionados y lesionados, en su cotejo ante Godoy Cruz, en el "Malvinas Argentinas", por 1 a 0, con un gol que anotó el juvenil Girotti.Para este domingo se anuncian otros cuatro encuentros, de acuerdo con este detalle:Huracán vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, en Parque Patricios.Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors, en La Plata.Defensa y Justicia vs. Independiente, en Florencio Varela.Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba, en La Bombonera.La tercera fecha se completará el lunes con la disputa de otros dos partidos, en estos horarios:Vélez Sársfield vs. Patronato de Paraná.Colón de Santa Fe vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.