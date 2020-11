Nos dejó un referente, Oscar "Cachi" Frautschi

"Cachi" fue uno de esos deportistas que se hizo respetar, no solo por sus grandes condiciones en la actividad que lo tuvo como protagonista, sino también por su calidad humana.

Oscar Frautschi, uno de los mayores referentes de una época dorada del básquet rafaelino, cuando todavía se jugaba al aire libre, fue protagonista, vistiendo la casaca de "su" Atlético, de duelos memorables.

Los más recordados, tal vez, con Deportivo Libertad, que se constituían en una suerte de clásico regional, entre dos planteles integrados por jugadores de una tremenda capacidad.

Jamás voy a olvidar su estampa atlética y su famoso "gancho", ese que una vez me dijo en una entrevista Carlos Raffaelli que formaba parte de su basquetbolista ideal, cuando le pregunté acerca de las principales virtudes de sus compañeros y rivales, cuando recién se iniciaba en una actividad que lo consagró en el máximo nivel internacional.

"Cachi" era verdadera "fiera" en los dos tableros. Dueño de una garra que nunca se agotada, pese a tener que vérsela con otros "duros" de su época.

Oscar Frautschi formó parte de equipos que marcaron una época gloriosa de Atlético y lo recuerdo como uno de sus baluartes.

Era puro corazón y generosidad, porque nunca buscaba el lucimiento personal. Todo lo hacía en favor de un grupo que le reconocía su carácter de líder. No por casualidad, era el capitán de aquellos equipos que vestían la casaca de los finos bastones celestes y blancos, luciendo el número.

En cada noche donde las bajas temperaturas incomodaban al más pintado, él sacaba pecho y desafiaba el rigor. Tantas veces pidió, casi encarecidamente a veces, por un gimnasio cubierto, que al final el club de sus amores se lo pudo regalar, con muchos esfuerzo y trabajando a pulmón.

De los grandes elencos de Atlético recuerdo a varios jugadores que disfruté en mi juventud. "Cachi" fue uno de ellos, por su personalidad y entrega.

Ayer, la noticia de su fallecimiento me golpeó duro. Yo sé que él no aceptaría que derrame una lágrima, porque siempre decía que a la adversidad solo se la puede combatir, aún en las circunstancias más extremas, con un buen gesto y mucha entereza.

Esa musculosa número 13, que transpiró infinidad de veces, no puede quedar olvidada en la retina de quienes lo vimos practicar un deporte que abrazó con una pasión conmovedora, hasta el día que disputó por última vez una pelota dividida, como lo hizo a lo largo de toda su campaña.

Esa que lo llevó a convertirse en uno de los grandes de un básquetbol lugareño que hoy lo despide con todos los honores dignos de los tremendos gladiadores.