Se enfría Europa mientras China exhibe recuperación

Las nuevas restricciones aplicadas en Europa por los rebrotes del Covid están poniendo en jaque su recuperación económica, la evolución del índice PMI para el sector de servicios evidencia el impacto negativo de la segunda ola de contagios, en el marco de nuevas cuarentenas aplicadas en los principales países de Europa que afectan principalmente a los servicios en comparación con la industria, lo cual dificulta el rebote del PBI del cuarto trimestre del 2020 y del primer trimestre del 2021.La industria había sido un sector con un andar complicado en la previa de la pandemia, golpeada entre otras cosas por la disputa comercial entre Estados Unidos y China que perjudicó a todo el comercio internacional. Actualmente el sector industrial viene recuperándose de manera sostenida en comparación a los servicios. Este último, vuelve a caer en recisión en Septiembre (valor del índice menor a 50 indica recesión y mayor a 50 significa crecimiento), profundizándose dicha caída en Octubre.En cambio la industria anotó su quinto mes de expansión en Octubre y recuperó el terreno perdido por el desplome sufrido del 30% en la producción del mes de abril, cuando se aplicaron cuarentenas estrictas en las mayorías de los países. Pareciera ser que este sector no sería influenciado negativamente por las nuevas cuarentenas; las mismas no son tan intensas como las de abril, y normalizado el flujo de comercio internacional de abastecimiento de materias primas, las industrias podrían producir sin demasiados inconvenientes aplicando protocolos sanitarios.En cambio el sector de servicios es sensible a las restricciones de movilidad de las personas (turismo, restaurants, bares, hoteles, etc), en el mes de Agosto, países como Italia y España comenzaron a sufrir los primeros rebrotes del Covid y establecieron las primeras restricciones, extendiéndose al resto de los países en Septiembre. Solo Alemania tuvo un desempeño positivo en Septiembre pero en Octubre cayó en recesión al medir 49,5 puntos, siendo España el país más afectado por las cuarentenas, al obtener un valor de 41,4 en el índice de Octubre.Con referencia a China, su economía durante el tercer trimestre creció 4,9% anual, acelerándose respecto del 3,2% anual que había registrado durante el segundo trimestre. Con el crecimiento registrado del PBI del tercer trimestre, el acumulado de nueve meses de 2020 pasa a mostrar un aumento anual por primera vez en el año del 0,7% (-6,8% en el primer trimestre, + 3,2% el segundo trimestre y +4,9% el tercero). El impulso al crecimiento provino mayormente del mercado interno a través del consumo, la industria y la inversión pública, en tanto que el sector externo mejoró pero no fue verdadero motor de la reactivación.La mejora en el gasto de consumo va de la mano con la recuperación del ingreso disponible y del empleo, donde la situación laboral ha ido mejorando lentamente, la tasa de desempleo que subió desde 5,2% a fines de 2019 a 6,2% en febrero de 2020, registró un 5,4% en septiembre. La industria tras sufrir una caída del 8,4% anual en el primer trimestre, pasó a crecer en Abril un 3,9%, que se ha ido acelerando hasta llegar al 6,9% anual en Septiembre. En el acumulado anual se alcanza la primera tasa positiva de crecimiento en Agosto (+0,4%) y mejora al 1,2% en Septiembre.El sector servicios en tanto continuó su recuperación durante Septiembre creciendo al 5,4% anual. Con la economía mayormente abierta y el turismo interno reemplazando al turismo externo, la recuperación se mantiene estable. En el acumulado de los primeros nueve meses el sector sigue en caída respecto a igual período del año pasado, sin embargo dicha caída se moderó al 2,6% desde el 12% de retroceso en Marzo.En lo que respecta a la inversión en China, la misma tuvo un desempeño positivo durante el tercer trimestre y en septiembre logra anotar el primer positivo (+0,8%) del año en el crecimiento anual acumulado de nueve meses. Esta suba se da con un incremento de la inversión realizada por el sector público (+4%) y una caída que persiste en la inversión en cabeza del sector privado (-1,5%), aunque esta caída se viene moderando.Resumiendo, las principales economías del mundo vienen recuperando parte del terreno perdido por la crisis. En Europa, el rebote económico está siendo amenazado en el sector de servicios debido a los rebrotes de Covid-19 y las nuevas cuarentenas aplicada, seguramente le llevará más tiempo recuperar lo perdido en relación a lo estimado en los últimos meses.Por su parte China, continua un proceso de crecimiento económico en el segundo y tercer trimestre, luego de la caída del primer trimestre. El ritmo de crecimiento si bien es sostenido, es de menor intensidad al experimentado antes de la crisis del Covid-19. El mismo descansa en los pilares del consumo, la industria y la inversión pública, contando con cierto rezago del sector externo, los servicios y la inversión privada.