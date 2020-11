"Todos los gabinetes necesitan cambios"

Si bien el gobernador Omar Perotti había adelantado que cerca de fin de año iba a ver cambios en el gabinete provincial, este jueves sorprendió la renuncia del ministro de Gobierno Esteban Borgonovo quien hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. El jueves, cuando Perotti recibió en la Casa de la Cultura, ahora llamada Casa de los Gobernadores, al embajador de los Países Bajos no quiso hacer declaraciones sobre la primera salida de un funcionario de primera línea, pero este viernes luego de una visita a la fábrica de electrodomésticos Liliana en el sur provincial sí se refirió a las modificaciones de su cartera de ministros. El mandatario en rueda de prensa dijo que “la composición de un gabinete, lo mismo que la composición de una empresa o cualquier organización, requiere cambios. Cualquier instancia de cambio tiene que ver con ciclos cumplidos, con expectativas de trabajo que luego cambiaron”.En cuando a declaraciones de Borgonovo, que por ahora será reemplazado por el ministro de Gestión Pública Rubén Michlig, en las que manifestó que no había tenido "respaldo suficiente", Perotti señaló que “hay etapas que se cumplen y eso no quiere decir que hizo mal su trabajo”. Más allá de esas palabras, el gobernador no profundizó en el tema ni mencionó ninguno de los otros cambios que se vienen. “Hay cosas puntuales que se van a ir dando. La prioridad central del gobierno son los cuidados en la salud y la reactivación productiva”, fue solo lo que agregó.