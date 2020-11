Las cooperativas que trabajan en el Complejo Ambiental defienden su trabajo

Las Cooperativas que actualmente trabajan en el Complejo Ambiental y desde hace varias semanas se ven inmersas en un conflicto del que no son responsables y no son quienes deben encontrar soluciones, quieren exponer su realidad ante infundadas acusaciones que han circulado a través de redes sociales. Cabe señalar que actualmente hay 60 trabajadores informales que venían ingresando al predio del Relleno Sanitario y por razones de seguridad las autoridades les han impedido poder hacerlo.Jesica Vizgarra es la Asesora Administrativa de las 3 Cooperativas de Trabajo del Relleno Sanitario: Cooperativa Esperanza Limitada -(MN Nº 32615, MP Nº 2807), Cooperativa Frente Para el Trabajo (MN Nº 32614, MP Nº 2806), Cooperativa de Trabajo 3R - (MN Nº 39206, MP Nº 3092), señaló que “hemos sufrido reiteradas denuncias y difamaciones por parte de un grupo de personas ajenas a nuestro entorno y labor, y en respuesta a dichas acusaciones queremos dejar en claro que quienes nos desempeñamos formalmente en el Complejo no tenemos problemas allí. Somos tres cooperativas de reciclado, estamos trabajando en el Relleno Sanitario de Rafaela desde hace muchos años, venimos del basural a cielo abierto y nuestro presente positivo es producto de mucho sacrificio y dedicación”.“Somos 60 familias que vivimos de nuestro trabajo diario, que a medida que fueron pasando los años hicimos de esta actividad una pequeña empresa, hay años que hemos crecido más y otros no tanto. Pero siempre apostamos por un futuro mejor para nuestros asociados.Diariamente recuperamos y clasificamos todos los residuos que ingresan la Planta y el predio proveniente de la recolección clasificada y de convenios firmados con los grandes generadores, visitamos empresas, damos charlas en escuelas y universidades. Cada espacio o invitación que tenemos promocionamos y ponemos en valor nuestra tarea diaria. La ciudad nos reconoce y valora nuestro trabajo”, indica Jesica Vizgarra.Además manifiesta que “no ha sido fácil el transitar diario, pero todos los días apostamos a ser mejores y demostrar y dar a conocer nuestros logros, no todos sabrán que cumplimos con exigencias impositivas, que facturamos la totalidad de nuestras ventas, que tenemos cuentas bancarias, que nuestros asociados están bancarizados, asegurados, que ayudamos económicamente a nuestros asociadas y asociadas en enfermedades y/o embarazos, que desarrollamos nuestras tareas en la planta de reciclado en el marco de un convenio firmado con la municipalidad, por el cual debemos aportar un 10% de las ventas a modo de canon”.La Asesora Administrativa de las 3 Cooperativas de Trabajo del Relleno Sanitario afirma que “si hay baja de consumo eso afecta negativamente a nuestros ingresos. Desde nuestros comienzos, fuimos obteniendo experiencia en la tarea de reciclar y también en los procesos administrativos, pudiendo tener más contactos para ventas formales de material, bajo pautas concretas y los principios y valores del cooperativismo. Hoy con orgullo podemos decir que las 3 cooperativas somos referentes Nacionales, trabajamos con empresas locales recolectando el material, y recibimos apoyo de otras reconocidas organizaciones de nuestro país, con quienes hemos firmado convenios y cada vez se contactan más con nosotras. En los últimos tiempos ha aparecido un grupo que dice ser parte del espacio, y quiere vulnerar nuestros derechos. Por eso queremos dejar en claro en la ciudad que vamos a defender nuestro espacio de trabajo, que no es viable que aparezcan grupos queriéndose llevar nuestro trabajo, que tanto nos costó conseguir”, finaliza.