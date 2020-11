3 Locales gastronómicos y una heladería fueron sancionados

Personal de Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana y de la Brigada Sanitaria, sancionaron a tres locales gastronómicos y a una heladería por no cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes. Ubicados en la primera cuadra de calle Saavedra, Colón al 700, Falucho al 600 y en bulevar Hipólito Yrigoyen al 500, los lugares infringieron los protocolos de diferentes maneras, las que quedaron en evidencia en operativos realizados este viernes por la noche.Al momento del control, uno de esos locales no contaba con el permiso de uso y ocupación del espacio público. En la llegada al lugar, los agentes percibieron cuatro mesas con sus respectivas sillas situadas en la calle. Otro fue notificado ya que sus trabajadores no utilizaban la doble protección (barbijo - mascarilla) para la atención a clientes. Los dos restantes fueron sancionados por no contar con elementos sanitizantes a disposición de los presentes y el último, por no cumplir con el horario de cierre.