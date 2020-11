El Estado reforzará asistencia para fin de año

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El Gobierno destacó ayer que, pese a la decisión de terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Estado no "se retira", mientras prometió "reforzar" la ayuda para fin de año.

"Estamos modificando mecanismos de asistencia que habíamos implementado durante las fases más duras de la pandemia", subrayó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El funcionario aseguró que el Gobierno "mantiene otras asistencias" y apuntó: "No es que se retira el Estado, las va adecuando en función de las circunstancias".

"No tiene sentido mantener el mismo grado de asistencia que cuando teníamos absolutamente parada la economía en un momento en donde vemos que prácticamente estamos en una actividad plena", indicó el titular de la cartera laboral.

Al ser consultado sobre la llegada de fin de año, el integrante del Gabinete manifestó: "No me preocupa. No hay motivo para pensar que si hay alguna necesidad no va a ser cubierta por el Gobierno".

Con relación a las críticas de la CGT, Moroni evaluó que "es razonable" que la central obrera manifieste "una serie de inquietudes".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, indicó: "Desde el Gobierno apostamos a un modelo de racionalidad fiscal, pero con todos adentro".

"Estamos evaluando distintas alternativas para apoyar a fin de año a los sectores que la han pasado mal y han perdido ingresos", remarcó.

En ese sentido, puntualizó: "Queda claro que el Estado no se retira y hay un claro compromiso del presidente Alberto Fernández de ayudar a quienes menos tienen".

Arroyo reiteró que se duplicará el pago de la tarjeta Alimentar en diciembre, mientras destacó que ya se puso en marcha un plan de inclusión para jóvenes y que se extenderá el plan Potenciar Trabajo.

El titular de Desarrollo Social expresó: "Desde el Gobierno sabemos que fue un año muy complicado y estamos evaluando alternativas para los sectores más castigados".

"Hay una clara decisión de reforzar la asistencia y el acompañamiento de manera muy fuerte para el fin de año", puntualizó en declaraciones radiales.

Además, aseguró: "Vamos a extender medidas para abaratar costos de productos básicos, como la leche a menos de $40 y el pan a menos de $70".