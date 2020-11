"Recuperar la moneda y el orden de la economía"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, consideró ayer que si el país no "recupera la moneda y el orden de la economía", será "difícil poner el resto en marcha".El dirigente también se refirió a la reunión mantenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo: "Queríamos explicarle el tema de la liquidación de divisas, cómo piensa financieramente un productor para explicarles que hay normalidad en la liquidación y va a seguir siendo así"."Hablamos de la brecha cambiaria y el impacto que está teniendo sobre nuestros insumos estratégicos y cómo afecta a la rentabilidad, especialmente de los lugares más lejanos y de los puertos que tienen menor competitividad", señaló.En declaraciones radiales, Pelegrina remarcó: "Si no recuperamos la moneda y el orden de la economía, va a ser difícil poner el resto en marcha"."Hay que entender cómo se financia un productor. Necesita por lo pronto un tercio de lo que es la inversión de la campaña para poder sembrar, pagar salarios, impuestos. Necesita recursos propios porque no hay ningún tipo de apoyo", apuntó.En tanto, manifestó: "Ese capital de trabajo lo cosechamos una vez al año. La mejor reserva de valor que los productores conocemos referidos a un país que no tiene moneda y con una inflación como la Argentina, es el grano"."Es lo que conocemos, lo que sabemos que está ahí y sabemos cómo cotiza", argumentó el titular de la SRA.