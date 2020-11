Mario Negri lo calificó como "populismo tributario"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, calificó ayer como "coercitivo" el impuesto a la riqueza y consideró que el proyecto del oficialismo "es populismo tributario para enamorar a la gente".El diputado radical evaluó que "lo que hacen no es ordenado ni forma parte de un plan y resulta incompatible con el Presupuesto" y agregó: "Inventan algo que es un impuesto de acá a la China diciendo que es un aporte solidario extraordinario sobre lo que denominan grandes fortunas".En declaraciones radiales Negri consideró que el proyecto impulsado por el kirchnerismo es "coercitivo", al tiempo que remarcó que se trata de "una doble imposición a quien ya paga Bienes Personales"."No solo es ir sobre los bienes registrados. Las grandes fortunas en papeles están ocultas en paraísos fiscales.Nosotros planteamos la predisposición para discutir una reforma tributaria en serio", agregó el presidente de la principal bancada opositora.El diputado nacional por Córdoba sostuvo que "esto es populismo tributario para enamorar a la gente" y señaló: "Necesitamos inversión y menor presión tributaria. No es un problema de que aquellos que tienen más pongan más".Por otra parte, Negri consideró que es necesario "un acuerdo político" aunque relativizó la sugerencia del mismo tipo que hizo días atrás la vicepresidenta Cristina Fernández a través de una carta abierta y señaló: "No descubrió la pólvora"."Hace años se necesita un acuerdo político, económico y social. La carta (de Cristina Kirchner) se la mandó al presidente (Alberto Fernández), que no convocó a nadie", afirmó el legislador opositor.Por su lado, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli dio por hecho ayer que el Impuesto a la Riqueza será llevado a la Justicia por los empresarios y sostuvo que habrá que "ver qué hace la Corte" Suprema de Justicia.El legislador neuquino y estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió así al proyecto para establecer un aporte solidario extraordinario que la Cámara de Diputados tratará el próximo martes, a instancias de la bancada oficialista que preside Máximo Kirchner.Parrilli apuntó en declaraciones radiales contra el sector empresarial que rechaza esta iniciativa y evaluó: "Estos empresarios seguro van a la Justicia, vamos a ver qué hace la Corte y para dónde falla. No tengo dudas que va a haber presiones"."La ley de las grandes fortunas va a tener un fin para el Covid, el poder realizar trabajos sociales, entre otras cosas que necesitamos para poner la Argentina de pie", aseguró el senador kirchnerista.En este sentido, sostuvo que "la pandemia afectó a todos los sectores sociales, menos a los que se les pide esta contribución", y que con su rechazo "demuestran lo avaros que son, poco solidarios"."No les afecta en nada a sus riquezas", sentenció Parrilli al defender el proyecto que propone gravar por única vez a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y que se estima que alcanzará a unas 12 mil personas en todo el país.