Jack Miller comenzó al frente en Valencia

El australiano Jack Miller (Ducati), fue el más veloz en las prácticas libres que realizó ayer MotoGP en el marco del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, penúltima fecha de la temporada 2020, en el circuito "Ricardo Tormo".

Miller fue escoltado por el japonés Takaaki Nakagami (Honda), que había sido el mejor durante la primera sesión y que se ubicó a solamente 91 milésimas, en tanto que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) fue tercero a 120.

Por su parte, el español Joan Mir (Suzuki), que puede obtener el campeonato en el trazado de Cheste, tuvo un día bastante complicado al no poder meterse entre los diez mejores, además de sufrir una caída, felizmente sin consecuencias.

Mir necesita terminar en podio, ya que de esa manera ninguno de sus rivales en la lucha por el título dispondrá de chances matemáticas para evitar su anticipada consagración.

MotoGP (prácticas libres): 1° Jack Miller (Ducati), en 1m30s622; 2° Takaaki Nakagami (Honda) a 91 milésimas; 3° Franco Bagnaia (Ducati) a 120; 4° Pol Espargaró (KTM) a 199; 5° Johann Zarco (Ducati) a 277; 6° Andrea Dovizioso (Ducati) a 304; 7° Cal Crutchlow (Honda) a 308; 8° Franco Morbidelli (Yamaha) a 322; 9° Alex Rins (Suzuki) a 325 y 10° Maverick Viñales (Yamaha) a 346.



LAS TELONERAS

El español Jorge Navarro (Speed Up) en Moto2 y el italiano Tony Arbolino (Honda) en Moto3, se quedaron con los mejores tiempos, de acuerdo con estas posiciones:

Moto2: 1° Jorge Navarro (Speed Up), en 1m34s855; 2° Luca Marini (Kalex) a 25 milésimas; 3° Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 38; 4° Sam Lowes (Kalex) a 102; 5° Marcel Schrotter (Kalex) a 149; 6° Enea Bastianini (Kalex) a 157; 7° Héctor Garzo (Kalex) a 193; 8° Bo Bendsneyder (NTS) a 197; 9° Aron Canet (Speed Up) a 208 y 10° Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 221.

Moto3: 1° Tony Arbolino (Honda), en 1m39s069; 2° Jaume Masia (Honda) a 66 milésimas; 3° Sergio García (Honda) a 83; 4° Deniz Öncü (KTM) a 98; 5° Romano Fenati (Husqvarna) a 146; 6° Niccoló Antonelli (Honda) a 150; 7° Tatsuki Suzuki (Honda) a 151; 8° Raúl Fernández (KTM) a 191; 9° Ai Ogura (Honda) a 253; 10° Jeremy Alcoba (Honda) a 267... 23° Gabriel Rodrigo (Honda) a 697.



EL CRONOGRAMA

Hoy continuará la actividad en los siguientes horarios: de 10:00 a 10:40 FP3 Moto3; de 10:55 a 11:40 FP3 MotoGP; de 11:55 a 12:35 FP3 Moto2; de 13:15 a 13:30 Q1 Moto3; de 13:40 a 13:55 Q2 Moto3; de 14:10 a 14:40 FP4 MotoGP; de 14:50 a 15:05 Q1 MotoGP; de 15:15 a 15:30 Q2 MotoGP; de 15:50 a 16:05 Q1 Moto2 y de 16:15 a 16:30 Q2 Moto2.