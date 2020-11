Brasil triunfó con lo justo ante Venezuela

Brasil dominó a lo largo de todo el cotejo, pero recién al promediar el segundo tiempo logró el gol que le permitió derrotar a Venezuela por 1 a 0 en el estadio "Morumbi" de San Pablo.Roberto Firmino marcó la diferencia para el solitario líder de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2020.La nota de la jornada se encargó de aportarla Uruguay, que goleó en su visita a Colombia por 3 a 0, con los goles de Edinson Cavani, Luis Suárez -de penal- y Darwin Núñez, en el estadio "Metropolitano" de Barranquilla.En el restante partido, Chile aprovechó su localía para derrotar a Perú por 2 a 0, gracias a dos anotaciones de Arturo Vidal, en estadio "Nacional" de Santiago.Brasil es el puntero con 9; Argentina tiene 7; Ecuador y Uruguay 6; Paraguay 5; Chile y Colombia 4; Perú 1 y cierran Venezuela y Bolivia sin unidades.Venezuela vs. Chile; Ecuador vs. Colombia; Paraguay vs. Bolivia; Uruguay vs. Brasil y Perú vs. Argentina.