Vencieron Banfield y Atlético

Banfield y Atlético Tucumán siguen con paso firme en la Liga Profesional de Fútbol, tras imponerse en sus respectivos compromisos de la tercera fecha.A primera hora, el "Taladro" venció a Rosario Central en el "Gigante" por 4 a 2, con goles de Agustín Fontana, Fabián Bordagaray, Giuliano Galoppo y Mauricio Cuero para el ganador; y de Emiliano Vecchio y Fabián Rinaudo para el equipo "Canalla".Mientras tanto, el "Decano" superó a Unión de Santa Fe por 3 a 1 en Tucumán, marcando Leonardo Heredia, Javier Toledo y Martín Alustiza para el local; y de Gabriel Carabajal, de penal, para el "Tatengue".Atlético lidera el Grupo A y Banfield es puntero del Grupo C, reuniendo ambos puntaje ideal al ganar sus tres partidos.Hoy sigue la fecha con estos cotejos:Aldosivi vs. San Lorenzo;Lanús vs. Newell's Old Boys;Racing vs. Arsenal yGodoy Cruz vs. River.