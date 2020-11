Regional: BH y "9" no quieren postergaciones

El pasado jueves, Ben Hur y 9 de Julio realizaron la presentación de un escrito al Consejo Federal de Fútbol debido a las versiones periodísticas que hablan de la postergación del reinicio del Torneo Regional.Con el objetivo de que se clarifique la situación que tiene en vilo a los equipos participantes del certamen ambas entidades solicitaron que se respete la fecha de inicio, pactada para el 29 de noviembre próximo. La misma, fue remitida también por diferentes instituciones que participan de la competencia.El texto es el siguiente:"Los presentantes, todos clubes participantes del Torneo Federal Amateur 2020 comparecemos ante Uds. Autoridades del Consejo Federal de Futbol Argentino, a los siguientes fines:"Ante las versiones periodísticas, que afirman la posibilidad de que el comienzo del Torneo Regional Federal Amateur sufriría una nueva postergación y que la misma sería para el próximo mes de Enero del Año 2021, la totalidad de los firmantes de la presente, solicitamos en forma expresa que se sostenga y respete la fecha de inicio del torneo que nos ocupa, para el 29 de noviembre del año 2020, todo a mérito de las siguientes motivaciones:"Es de público y notorio conocimiento que el Ejecutivo Nacional, por medio del propio Presidente de la Nación, anunció la finalización de la cuarentena, pasando a un estadio sanitario que permite y autoriza la actividad deportiva ( en nuestro caso el Fútbol), con el recupero de las distintas vías de comunicación interprovincial e interdepartamental, por vía terrestre y aérea, la apertura del sistema hotelero, a más de otras medidas de flexibilización que implican la existencia de los elementos básicos que hacen plenamente viable el desarrollo del campeonato en el que participamos."Por otro costado, es evidente y no merece mayores comentarios el hecho de que, el Torneo Regional Amateur, no presenta ningún tipo de diferencia en materia sanitaria con el resto de los torneos que organiza AFA o el Consejo Federal; es más, sin ninguna duda implica desplazamiento de menor distancia, por lo tanto consideramos propio y lógico, que se mantenga como fecha de iniciación del torneo la ya estipulada para el 29 de noviembre del 2020.Lo expresado, merece además una serie de consideraciones que particularizan y exigen que sean tenidas en cuenta: Los Clubes que integran el Torneo Regional Federal Amateur, no reciben ningún tipo de aporte o ayuda económica ni de la televisión, ni de la Entidad madre del Fútbol, y solo subsisten de los ingresos que por sí puedan generar o de los aportes de sus dirigentes, por ello: después de mucho tiempo de inactividad que provocó gravámenes absolutamente irreparables, frente al anuncio de inicio del torneo, para el 29/11/2020, se prepararon, se organizaron, y planificaron sus economías de acuerdo a la fecha de inicio del torneo, asumieron altos riesgos y compromisos económicos de gran importancia tales como contratación de jugadores, preparación de los predios y su adecuación a los protocolos sanitarios, hisopados y exámenes serológicos, alquiler de inmuebles para los jugadores, etc. etc., todo lo que implica grandes costos económicos y organizativos."En consecuencia, la pretendida postergación en la iniciación del torneo, deviene absolutamente gravosa e inconsulta, generando graves consecuencias económicas, que vienen a impactar en las ya profundamente deterioradas arcas de los Clubes que representamos."Por lo expuesto, es que el presente pedido se efectiviza, en absoluta defensa del patrimonio y derecho de Nuestras Instituciones y ante la Entidad Madre del Fútbol, que sin dudas Debe y Quiere velar por la subsistencia y mejoramiento de nuestros Clubes y Nuestro Fútbol."A la espera de una respuesta afirmativa a nuestra Expresa Solicitud de sostenimiento de inicio del torneo el próximo 29 de noviembre del 2020, siendo esto un acto de estricta justicia y en defensa de nuestro fútbol. Sin otro particular los saludamos con la más distinguida consideración".