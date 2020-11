Punto de partida para nuevos sueños nuevos desafíos y nuevas oportunidades

Anoche, a través de la plataforma Zoom y transmitido por el canal de YouTube, se llevó a cabo el XX acto académico de colación de grado del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE DAR). Prestaron juramento buena parte de los 100 egresados correspondientes al período septiembre 2019-agosto 2020

Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional, tuvo lugar la invocación a Dios a cargo de Mons. Fernández, quien además dirigió un emotivo saludo a los egresados: “los invito de todo corazón, desde la iglesia, a construir este mundo nuevo... porque sabemos que este año (…) ha sido difícil, duro... por eso los invito como Iglesia a que ustedes puedan...ayudar a hacer este mundo nuevo que la humanidad toda está necesitando, donde la solidaridad, el respeto por el que piensa distinto, la apertura a un mundo diverso, complejo, pero donde el parecer del otro también tiene algo para decirme, para escuchar... el saber trabajar en común, en equipo... (…) que ustedes queridos egresados puedan realizar ese mundo nuevo donde todos tengan posibilidad, en especial aquellos que están más excluidos, aquellos que son más olvidados, aquellos que están a veces como inútiles para el mundo... que la profesionalidad de ustedes, desde lo que cada uno de ustedes pueda aportar, pueda ayudar al bien común, para hacer esta nueva humanidad“.

Por su parte, el Rector de la UCSE, Ing. Luis Lucena al dirigirse a estos últimos, señaló: “cerramos hoy una etapa del proceso de formación profesional, pero a su vez abrimos un punto de partida para nuevos sueños, nuevos desafíos y para nuevas oportunidades. Conforme el mundo avanza en la complejidad de este siglo XXI, hoy jaqueado por la pandemia producida por la covid, cobra mayor importancia el cómo nos preparemos desde los ámbitos académicos y científicos para resolver los graves problemas sociales, sanitarios, económicos y del medio ambiente. Estamos convencidos de la fuerza transformadora de la Universidad, la que sumada al compromiso de vida ciudadana de cada uno de ustedes permitirá desplegar su importancia estratégica como fuente de sostenimiento de los valores culturales y espirituales de toda la comunidad”.

El juramento a los egresados correspondientes al período septiembre 2019-agosto 2020 estuvo a cargo del Decano del DAR Abog. Edgardo Allochis, quien además saludó a los egresados en la parte final del acto.



Distinguidos

Por sus buenas calificaciones recibieron distinciones los siguientes alumnos: Mención especial: Tec. Universitaria en Periodismo, Victoria Brusa; Honores académicos: Lic. en Comunicación Social, Ivon Yackeline Pronotti; Ingeniero en Informática, Santiago Socin; Lic. en Comunicación Social, Estrella Victoria Vercelli; Lic. en Psicología, Carolina Ferreyra; Abogada Lucía Natalia Pagliero; Lic. en turismo, Pilar Daniele; Lic. en Psicología Antonella Rocío Chiesa; Lic. en Diseño de la Comunicación Visual, Virginia Muraro.



Mensaje

En representación de los egresados, habló la flamante Lic. en Psicología, Antonella Chiesa, quien luego de referirse a las especiales circunstancias en que debieron recibirse en el contexto de la pandemia producida por el Covid-19, agradeció a la comunidad universitaria por el acompañamiento brindado y en especial a los directores de carrera y profesores “que nos posibilitaron una verdadera formación integral, no sólo desde lo profesional sino también con una fuerte presencia en valores”. Finalmente, alentó a sus compañeros “a construir un futuro más habitable desde cada una de nuestras profesiones y pedirles que no bajen los brazos, porque este desafío recién comienza; y más allá de las dificultades, limitaciones y frustraciones de la que seguramente no estará exenta nuestra vida profesional, estoy convencida que serán muchos más los frutos y las satisfacciones que podremos cosechar”.



Nómina de egresados

Egresados correspondientes al período septiembre 2019-agosto 2020 de la UCSE-DAR:

Abogacía: Gillihuen Abril Bo, Camila Soledad Bottero, Victoria Gianina Capponi, María de los Ángeles Comba, Matías Rubén Fessia, Pablo Fontanini, María Belén Grisolia, María Belén Maine, Ariel Nicolas Montini, María Belén Nicola, Ludmila María del Rosario Nicolau, Sergio Jesús Oyarzabal, Lucia Natalia Pagliero, María Grecia Sapino y Sol Pía del Milagro Turco.

Contador Público: Javier Agustín Berrone, Milagros Brarda, María Sol Caneva, Jonatan Aníbal Chopp, Sabrina Madelaine Cipolatti, Shashenka Condori Guzman, Alvaro Javier Delmastro, Agustin Nicolas Donnetta, Leandro Luis Ebel, Camila Antonella Flogna, Macarena Luz Forni, Guillermina Teresa García, María Noel Gariglio, Rosario Gaviglio, Romina Gisel Guntren, Ignacio Andrés Haberkon, Julio César Ibarra, María Virginia Lazzaroni, Tomas Mandrile, Iván Mansutti, Malen Eliana Marchisio, Nicolás Rubén Operto, María Sol Orlanda, Giuliana Denise Peiretti, Ayelén Magalí Pérez, Matías Nicolas Piacenza, María Belén Ré, Laura Beatriz Romero, Juan Cruz Rossi, Pamela Ailén Rossi, Daiana Alexia Schmidt y Juan Andrés Sola.

Lic en Administración: Betina Andrea Colombero, Yamila Belén Varoli y Aldana Yolanda Zapata.

Lic en Finanzas: Franco Balangero, Leandro Jesús Cesano, Leandro Ariel Seguro y Nahuel Nicolás Ruiz.

Ing en Informática: Fernando Ángel Alarcón, Mauro Ignacio Bianco, María Manuela Bogino, Lucas Cayetano Didoné, Ignacio Gabriel Franco, Augusto José Gauchat, Agustín Elias Pieruccioni, Santiago Socín y Gianluca Luis Tesio.

Lic en Psicología: María Clara Adoratti, Georgina Marieth Anrriquez, Fernando Nicolás Bianciotti, Tania Boidi, Gustavo José Pedro Bruneri, Antonella Rocío Chiesa, Carolina Ferreyra, Néstor Gabriel Gómez, Melania Michelini, Antonela María Mingo y Valentina Zurbriggen.

Lic en Psicopedagogía: Camila Aylén Schuvik, Josefina Andrea Tampanelli y Daiana Rocío Velazquez.

Lic en Turismo: Pilar Daniele, Lorenzo Iribas, Ángeles María del Milagro Oliva, Fe Aranzazú Pautasso, Noelia María Segovia, Mateo Vitulich y Paula Estefanía Weggener.

Lic en Diseño de la Comunicación Visual: Camila María Andorno, Virginia Muraro y Ana Laura Stratinar.

Lic. en Comunicación Social: Eliana Yamila Aimo, Ivon Yackeline Pronotti, Valentina María Sánchez, Estrella Victoria Vercelli y Lucas Vitaloni.

Tec. Univ. en Periodismo: Gonzalo Joel Abriatta, Victoria Brusa, Marianela Soledad Gorlino y Agustina Belen Rikert.

Tec Univ. en Gestión de Cooperativas y Mutuales: Emanuel Antonio Peralta, Pamela Fabiana Romero, Malena Ayelén Vega y Candela Agostina Walker.