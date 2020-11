Héctor Larrea anunció su retiro de la radio

BUENOS AIRES, 14 (Télam). - El icónico conductor y locutor Héctor Larrea anunció ayer su retiro de la radio, a los 82 años y tras seis décadas de actividad, en medio de su programa "El carromato de la farsa", en Radio Nacional."Quiero decirles que ayer, luego de un encuentro interesante con mis médicos, con mi psicóloga y mis familiares y amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años, el 31 de diciembre", dijo Larrea."Ese día termina 'El carromato de la farsa' y termina mi carrera de 60 años, sin vacaciones, salvo breves recesos. Quiero agradecerles a todos. Me costó tomar la decisión pero ayer le comuniqué oficialmente a Gerente artístico de la emisora y querido amigo Martín Giménez que ya no cuenten conmigo a partir del 1 de enero del año que viene", señaló.A lo cual agregó: "Agradezco eternamente los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar, pero ya es hora, con 60 años de trabajo y 82 de edad, de quedarse en casa. Quiero agradecerles, amables oyentes, de hacer durante estos 60 años mi vida más feliz. Ojalá yo haya hecho para algunos, un poquito, un momento de sus vidas, más feliz. Nada más."En una entrevista con Télam en agosto, Larrea, una de las figuras más importantes de la historia de la radio argentina, que por esos días cumplía el primer centenario, sostuvo que la radiofonía es el mejor descubrimiento que se haya hecho, porque encontró en ella "una manera de vivir las cosas con mayor encanto y eso se prolonga hasta hoy".Con pasos por varias emisoras y hasta una carrera no menos importante en televisión, el conductor de "El carromato de la farsa" -que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Nacional-, debutó hace 60 años en Radio Antártida.