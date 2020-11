En la vacuna rusa no hay un código de todo el coronavirus solo está codificado un pequeño trozo de espina del covid-19 es decir es imposible infectarse con el coronavirus por ponerse la vacuna. Es una vacuna muy segura como ya ha demostrado. En cuanto a otros países, han apostado por el adenovirus del mono y la tecnología ARNm. El adenovirus humano ha sido estudiado durante décadas y ha demostrado ser efectivo, mientras que el adenovirus de los monos y el ARN no se ha estudiado durante mucho tiempo, ni se han estudiado sus riesgos para el embarazo ni si provocan cáncer. Durante décadas se ha estudiado que el adenovirus humano no tenga efectos sobre la función reproductiva. Pero eso no se ha estudiado ni en el ARNm ni en el adenovirus del mono. Sputnik V, no causa ningún efecto a largo plazo sobre la fertilidad, eso es algo que se ha investigado durante décadas. Pero no sabemos lo mismo sobre el adenovirus del mono ni sobre el ARNm. Nos sorprende realmente que, sin haber comprobado factores tan importantes que afectan a toda una nación en Occidente intentan lanzar estas tecnologías sin comprobar sus efectos a largo plazo sobre la fertilidad y el cáncer. La vacuna rusa se basa en la plataforma más segura y diferentes países quieren adquirirla.(1)El ARN mensajero o ARNm es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma.