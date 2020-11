“Sain tiene un plan de seguridad y decisión política para llevarlo a cabo”

El concejal del PJ, Jorge Muriel, analizó la presentación que llevó a cabo en Rafaela el ministro de Seguridad Marcelo Saín, del Plan de Inversión policial y señaló: “realmente vemos un ministro con acción, más allá de que algún concejal salió a decir por ahí que no tiene un plan y que no sabe cuántos policías va a haber, la verdad es que Saín dijo que hizo un esfuerzo muy grande y el Instituto de Seguridad Pública de la Provincia va a tomar este año a 1600 ingresantes de 14.000 que se anotaron; eso habla también del trabajo que viene haciendo el gobierno”. “El ministro nos planteó también claramente como ante la falta de personal, va a tratar también de acomodar la gente administrativa que salga a la calle y con toda la tecnología y un mapa caliente del delito, hasta casi serían innecesarias las comisarías; contando con un centro de operaciones como corresponde, un 911 activo, que llegue rápidamente en menos de dos o tres minutos a los sectores de delitos y con un patrullaje eficaz, porque en realidad la policía sin una conducción como tenía hasta el 10 de diciembre anterior no tenía un plan, porque realmente después las patrullas terminaban siendo lo que el chofer del patrullero determinaba”, aseguró Muriel.El concejal justicialista volvió a afirmar que el ministro Marcelo Saín tiene un plan y recalcó: “tiene un plan la provincia, tiene un plan acompañada por la nación con 3 mil millones que aportó y como bien señaló el ministro no se podría haber hecho toda esta inversión en tecnología sin ese respaldo. Esto marca claramente la decisión política y el cambio de paradigma en la seguridad para abordarla. Siguen habiendo hechos de inseguridad, de eso no hay duda, por eso hay que poner rápido a funcionar toda la tecnología y optimizar que con los pocos recursos que hay hasta que aparezcan los nuevos policías, tenemos que mejorar la seguridad, Esto es una cuestión que se viene trabajando y se viene abordando y no es menor el hecho de que cinco policías en el último tiempo (en realidad son 13 desde que asumió Perotti y Saín), pero estos últimos cinco que están involucrados con la URV por una causa de juego marca a las claras de que hay una decisión política de tomar a la seguridad como una cuestión de Estado, que no veíamos antes”.Muriel se mostró sorprendido y molesto por las declaraciones formuladas por el ex gobernador Miguel Lifschitz en su visita a Rafaela, sobre el tema de seguridad y dijo: “en 4 años de su mandato no habló nunca de seguridad y sorprende que lo haga ahora, por eso acá tanto el ministro Saín como el gobernador Perotti están al mando, están comandando las fuerzas de seguridad para poder lograr este cambio de paradigma; a Saín por ahí se lo critica por su verborragia, pero yo creo que en este momento y con los actores que tiene enfrente tiene que marcar la cancha, como se la marcó a los fiscales claramente cuando le dijo que la causa de Rafaela no termine tapando lo de Rosario y Melincué, porque también se está investigando la connivencia de la política con esos delitos”. “Cuando hay cinco jefes de policías involucrados en una causa de juego que cobran coima, que puede pensar el ciudadano común, ¿que sólo con el juego trazaban?, o con los arrebatos, robos en domicilios, la droga. Uno podría suponer que de cada una de esas cosas tenían una caja. Repito, hay que tener decisión, y este gobernador y este ministro la tienen, por eso cuando escucha a gente que representa al gobierno que que nos gobernó hasta el 10 de diciembre, la verdad es que yo creo que hoy lo mejor que podría hacer es llamarse al silencio”, expresó el edil del PJ. Finalmente sostuvo que “cuando hablamos de empatía, de generar consensos, no podemos estar tirando una bomba al día siguiente de que vino el ministro. Es necesario generar ese clima de confianza y apoyar estas decisiones de cambiar la policía. Haber mandado tres leyes a la Legislatura santafesina cuando las últimas fueron en el 75 y la anterior en el 54, habla a las claras de la convicción de trabajar en el marco regulatorio a través de una ley, para que la policía sea lo que tiene que ser, tenga el control que tiene que tener y tenga las herramientas que respalden todo esto”.