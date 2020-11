La ciudad sumó otros 50 contagios

La cartera sanitaria local anunció este viernes que Rafaela ha sumado 50 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, 9 menos que los confirmados este jueves, con lo cuál se continúa observando una caída importante en los contagios diarios en comparación con semanas anteriores cuando se dio el pico de infecciones (entre 100 y 170), un aliciente pensando a futuro más allá de que el problema sigue estando muy lejos de poder solucionarse.

En el reporte epidemiológico de este 13 de noviembre, Sandra Cappello, a cargo de la Coordinación Epidemiológica de la Dirección Regional de Salud de Rafaela, comentó que "este viernes queremos informar 50 casos nuevos de coronavirus en Rafaela. Actualmente hay 384 casos activos y se otorgaron varias altas en las últimas horas, con lo cuál el total de recuperados asciende a 3.839. En tanto, los aislados son 1.012 y el total de contagios desde el inicio de la pandemia trepó a 4.302. En las últimas horas tenemos que anunciar un nuevo fallecimiento, siendo 79 el total de personas fallecidas desde marzo.



17 PACIENTES EN UTI

En cuanto a las camas del Hospital "Jaime Ferré", la doctora explicó que "en sala general hay internados 29 pacientes Covid positivos y 6 pacientes sospechosos y en las camas críticas de terapia intensiva se encuentran internados 17 pacientes Covid positivos, 15 en asistencia mecánica respiratoria y 2 sin AMR".



NUEVO ESTILO DE VIDA

En la parte final de la conferencia virtual, Capello comentó que "estos números que estamos teniendo en estas últimas semanas, donde vemos que se mantienen en descenso y no continúan aumentando gracias al esfuerzo de todos, tiene que ver con que hemos entendido que lo importante es el distanciamiento social, la utilización de barbijos y la higiene de manos. También tenemos que entender que en estos tiempos, esto se tiene que convertir en un nuevo estilo de vida. Vamos a volver a compartir con personas allegadas, ya que todavía las reuniones sociales no están permitidas, pero cuando nos encontramos y charlamos con alguien o mantenemos un diálogo en la calle con otra persona o en algún negocio, recordemos, sobre todo, el distanciamiento, tener bien colocado el tapabocas, que cubra bien la nariz, priorizar los espacios ventilados y mantener siempre la higiene de manos. Si no lo podemos hacer de manera correcta en los negocios, cuando llegamos a casa nos lavamos las manos con agua y jabón y eso es suficiente. Agradecemos el esfuerzo y les pedimos continuar con un esfuerzo más para ver los resultados en las próximas semanas para poder disfrutar, probablemente, de alguna reunión en los días venideros".