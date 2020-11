Diputados empezó a debatir el proyecto de etiquetado frontal de alimentos y evalúa posibles modificaciones

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La Cámara de Diputados comenzó a tratar ayer en comisiones el proyecto de etiquetado frontal de alimentos con excesos de grasas o azúcares y analizó posibles modificaciones con la presencia de funcionarios.El proyecto fue aprobado semanas atrás por amplia mayoría en el Senado y empezó a ser debatido en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados.La presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), indicó que habrá más reuniones con invitados para debatir el proyecto mientras que su par de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos) consideró que "hay algunas modificaciones que esta norma debería tener para que sea útil".En caso de recibir cambios, el proyecto debería volver a la al Senado en segunda revisión tras su aprobación en la Cámara baja.El diputado tucumano hizo esa consideración luego de escuchar las exposiciones de los funcionarios invitados entre los que estuvo el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, que advirtió sobre el posible impacto de la ley en el Mercosur.Neme advirtió sobre la necesidad de "tomar recaudos" para mantener el proceso "armonizar de las normas" de los países miembro del bloque regional y no generar "obstáculos innecesarios" entre los socios comerciales."A nosotros, como Cancillería, obviamente nos debilita ese proceso, porque tenemos que ir a pedirle a los demás países que adhieran a nuestra ley. Eso crea un problema y va a impedir una norma armonizada entre todos", señaló el funcionario.La iniciativa recibió el aval de los demás funcionarios invitados como la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, quien evaluó que el proyecto apunta a "dar respuesta a una población que necesita que el Estado garantice alimentos sanos".Tolosa Paz destacó que "el grupo etario de 0 a 5 años" es uno de los objetivos en lo que respecta a la promoción de una alimentación más saludable por haber allí una "carencia del consumo de frutas y verduras".En tanto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, subrayó que la iniciativa sobre etiquetado frontal "no es en contra de nadie y no busca demonizar nada, es un proyecto a favor de todos", en referencia a las críticas que recibió particularmente del sector azucarero.A su turno, el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, destacó la importancia de esta norma para enfrentar "una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce más enfermedades y muertes que el Covid-19".El funcionario del Ministerio de Salud indicó que "la ley lo que hace es reafirmar esta decisión que ya tomó el Poder Ejecutivo sobre modificar el código alimentario, le da mandato para hacerlo".Al término de las exposiciones, Yedlin se pronunció a favor de "lograr una mejor norma" al tiempo puso de relieve la sugerencia de la Cancillería respecto del "tema del Mercosur" y una observación de Medina respecto de que el contenido de azúcares se consideren "sobre lo adicionado a los alimentos".El diputado dijo estar de acuerdo con el proyecto pero indicó que harán falta "bastantes reuniones más" y agregó: "Me parece que hay algunas modificaciones que esta norma debería tener para que sea útil".Finalmente, Moreau señaló que el plenario de comisiones va a "seguir debatiendo con organizaciones de la sociedad civil" y que tienen "no menos de 30 pedidos de invitación" para hablar sobre el proyecto."Entendemos que es una deuda que la salud tiene con toda la población por una alimentación más sana", agregó la presidenta de la Comisión de Legislación General.El proyecto establece que los alimentos y bebidas analcohólicas deben incluir en la cara principal un sello octogonal de color negro con una advertencia sobre "exceso en azúcares", "exceso en sodio", "exceso en grasas saturadas", "exceso en grasas totales" y/o "exceso en calorías".