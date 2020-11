La misión del FMI se reunió con Guzmán, Pesce y Massa

BUENOS AIRES, 14 (TELAM).- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desarrolló ayer una activa agenda de trabajo que incluyó reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.La delegación, encabezada por la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu, arribó al país el lunes pasado y permanécerá al menos una semana más, en el marco de las negociaciones encaradas para acordar un nuevo programa de financiamiento por la deuda de US$ 44.000 contraída con el organismo entre 2018 y 2019.Los delegados del FMI, junto con el representante residente, Trevor Alleyne, mantuvieron una "reunión de trabajo" con Guzmán y Pesce en el Palacio de Hacienda. Fuentes del área económica dijeron a Télam que la reunión de este viernes forma parte de varios encuentro programados que tendrán a lo largo de los próximos días."Hoy nos reunimos con el presidente del Banco Central Miguel Pesce, para coordinar las líneas de trabajo, previo a la reunión con el FMI" destacó Guzmán a través de su cuenta de Twitter, antes del encuentro con la delegación. El mensaje de Guzmán desestimó versiones periodísticas sobre presuntas desinteligencias entre el titular del Palacio de Hacienda y el presidente del Banco Central."El equipo económico trabaja unido bajo la conducción del Presidente Alberto Fernández con un objetivo común: que la Argentina crezca y se estabilice", subrayó el ministro, momentos antes de recibir a la delegación del FMI.Guzmán y Pesce dialogaron con los representantes del FMI en el marco de la visita de los funcionarios del organismo para negociar un nuevo programa financiero con el país.Antes de la reunión, celebrada en el Palacio de Hacienda, Kozack, Cubbedu y Alleyne fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto con el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.En ese marco, Massa le transmitió a la delegación el compromiso de buscar "consensos para para asegurar los acuerdos que la Argentina asuma" y advirtió que "no le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata".El titular de la Cámara baja aludió de esta forma a las condicionalidades que podría requerir el organismo para acordar un nuevo programa financiero con la Argentina.El programa que busca firma el Gobierno -como ya adelantó Guzmán a principios de esta semana- será el denominado Facilidades Extendidas, que es más exigente que los acuerdos Stand By, como el que suscribió en su momento el expresidente Mauricio Macri y por el cual la Argentina quedó sobreendeudada y sin capacidad financiera para de devolver el préstamo.Durante el encuentro, que comenzó a las 11.40 en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados y que duró casi dos horas, Massa y la delegación del FMI coincidieron en la importancia de generar un consenso político y social para avanzar con un acuerdo. "Vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma", aseguró Massa a los integrantes de la delegación Fondo.A su vez, desde el Fondo expresaron que el diputado y los enviados del organismo "coincidieron en la importancia de generar un entorno que pueda facilitar un crecimiento fuerte e inclusivo, y en la Importancia de tener consenso político y social en este contexto", según indicaron fuentes del organismo multilateral a Télam. "El equipo del FMI mantuvo hoy una reunión constructiva y positiva con el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa", agregaron desde Washington.Desde el lado argentino el encuentro también fue calificado por las fuentes como "productivo y positivo". Fuentes parlamentarias señalaron que la reunión fue solicitada por los miembros del FMI que llegaron esta semana al país para comenzar a negociar un nuevo programa de financiamiento con el Gobierno argentino.La Argentina buscará renegociar un programa con el Fondo de cerca de 43.900 millones de dólares, a través de un programa de Facilidades Extendidas (EFF), que tendrá al menos cuatro años y medio de gracia para comenzar a girar los pagos, según precisó el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante medios internacionales.Dicho préstamo podría ser repagado en su totalidad en 10 años, lo cual extendería casi por 8 años más el plazo total de pago del programa suspendido durante el macrismo, que debía repagarse casi en tu totalidad en el corto plazo, dentro de los próximo dos años.La delegación ya mantuvo encuentros con los ministros Guzmán; de Interior, Eduardo de Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; y con la conducción de la Sociedad Rural Argentina, entre otros.