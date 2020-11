Buenos Aires, la primera fecha de la "Copa de Oro" del Turismo Carretera

Luego de un año atípico para el Turismo Carretera, con una inactividad de casi siete meses, regresó a las competencias en septiembre, puntualmente el fin de semana del 12 y 13, en el autódromo "San Nicolás Ciudad".Allí lograron imponerse Nicolás Trosset (Dodge) y Valentín Aguirre (Dodge), respectivamente.Posteriormente, el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires sirvió de marco a la disputa de la quinta fecha, en la que volvió a festejar Aguirre, para treparse en ese momento al liderazgo del campeonato.Una semana más tarde, la categoría viajó otra vez a San Nicolás, para realizar su sexta prueba del calendario, que lo vio triunfar a Mariano Werner (Ford), quien de esa manera inició su notable seguidilla de festejos en el lugar más encumbrado del podio.El entrerriano extendió su gran momento al quedarse con el mayor halago en la fecha doble que se llevó a cabo en el "Roberto Mouras" de La Plata, pero esos resultados no le alcanzaron para quedarse con la Etapa Regular.Esa satisfacción quedó en poder de Juan Cruz Benvenuti, quien sin embargo no iniciará desde la mejor ubicación la "Copa de Oro", ya que Werner consiguió sumar 24 puntos como consecuencia de sus tres victorias y el neuquino 23, producto de un triunfo y de las 15 unidades por ganar la Etapa Regular.De esta manera, el Turismo Carretera abrirá este fin de semana la instancia que coronará al monarca de la especialidad al cabo de tres competencias.Paralelamente, el TC Pista, iniciará la "Copa de Plata", luego de la gran labor que cumplió Andrés Jakos (Dodge), al adjudicarse la Etapa Regular, que le permitió festejar dos victorias.Por ese motivo, empezará esta fase decisiva con una interesante diferencia, que intentará preservar, aunque no resultará sencillo, porque son varios los pilotos que mostraron una sólida performance y llegarán con buenas opciones.La actividad en pista se desarrollará entre mañana y el domingo, de acuerdo con lo dispuesto por la ACTC, que presentó un cronograma acotado.Así quedaron ordenados luego de haberse completado la Etapa Regular, en las dos categorías:Mariano Werner 24 puntos; Juan Cruz Benvenuti 23; Valentín Aguirre 16; Nicolás Trosset 8; Esteban Gini, Julián Santero, Santiago Mangoni, Agustín Canapino, José Manuel Urcera, Christian Ledesma, Juan Pablo Gianini y Juan Bautista De Benedictis 0.Andrés Jakos 31 puntos; Lautaro de la Iglesia, Germán Todino, Agustín De Brabandera y Federico Iribarne 8; Ayrton Londero, Santiago Alvarez, Lucas Carabajal, Kevin Candela, Elio Craparo, Augusto Carinelli y Martín Vázquez 0.