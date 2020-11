Joan Mir por un podio y la corona de MotoGP

Después de conquistar su tan esperada primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Europa, el español Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) tiene ahora 37 puntos de ventaja a falta de dos carreras para el final.Esto significa que el piloto balear tiene la primera oportunidad de sellar el título mundial de 2020 en el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Para que Mir levante la corona de la categoría reina deben darse los siguientes resultados:* Que suba al podio, sin importar dónde terminen sus rivales.* Que termine cuarto, quinto o sexto y Fabio Quartararo o Alex Rins no ganen.* Que termine séptimo y Quartararo, Rins o Maverick Viñales no ganen.* Que termine octavo, noveno o décimo y Viñales no gane, y además que Quartararo y Rins no terminen mejor que tercero* Que termine décimo primero y Viñales, Franco Morbidelli o Andrea Dovizioso no ganen, y Quartararo y Rins no pasen de un tercer puesto.* Que quede 12º, 13º o 14º y Morbidelli o Dovizioso no ganen, Viñales no pase de un tercer puesto y Quartararo y Rins no suban al podio.* Que termine 15º y Morbidelli o Dovizioso no ganen, Viñales no pase de un tercer puesto y Quartararo y Rins no pasen de un quinto.* También sería campeón si no logra sumar ningún punto y Morbidelli y Dovizioso no pasan de un tercero, Viñales no termina en el podio, y Quartararo y Rins no pasan de un quinto puesto.Además, Suzuki llegará al GP de Valencia con una ventaja de siete puntos sobre Ducati en el Mundial de Constructores de MotoGP y podría lograr el título en el circuito "Ricardo Tormo" por primera vez en la categoría reina desde 1982.Para ello debería ocurrir lo siguiente: que el primer piloto de Suzuki en cruzar la línea obtenga 18 puntos más que el primer piloto de Ducati, un punto más que el primer piloto de Yamaha y no conceda más de tres puntos al primer piloto representante de KTM.