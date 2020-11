"Nos incomodó la presión", reconoció Nicolás Otamendi

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El defensor Nicolás Otamendi aseguró que a la selección argentina la incomodó "la presión" de Paraguay en el partido que terminaron empatando 1 a 1 por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022."En la primera parte estuvimos un poco incómodos por la presión del rival. Cuando nos animamos a tener la pelota, a circularla, a ocupar los espacios, una vez que agarramos esa idea, prácticamente jugamos en el campo de ellos y encontramos el gol", indicó."Tratamos siempre de estar ordenados de profundizar, pero no se pudo. Las sensaciones son raras, lo intentamos, pero no se dio", concluyó el ex jugador de Vélez Sársfield.