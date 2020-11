Fernández ofreció a Bielsa ser embajadora ante la UNESCO

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández le ofreció ayer a María Eugenia Bielsa ser embajadora de la Argentina ante la Unesco, y afirmó que hizo un "trabajo enorme" al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, aunque consideró que era de las tareas que "no lucen". "Ella hizo un trabajo enorme, dejó en funcionamiento proyectos importantes", aseguró el jefe de Estado en declaraciones a radio Con Vos, aunque señaló que "son de esos trabajos que no lucen".

El mandatario nacional dijo que Bielsa "ayudó mucho en el Procrear, hizo un trabajo enorme" en los once meses que ocupó el cargo. "Yo quería que ella siga siendo parte del Gobierno, porque tengo el más alto de los conceptos", indicó Fernández al referirse al ofrecimiento en la Unesco.

A la vez, sostuvo que la santafesina "creó un Ministerio donde no existía, eso es un trabajo enorme y ella lo hizo".

Tras la renuncia que presentó este miércoles, el Gobierno le ofreció a la ex ministra el cargo de embajadora de la Argentina ante la Unesco.

El puesto quedó vacante días atrás con el fallecimiento en Francia del embajador Fernando "Pino" Solanas, quien no logró superar el COVID-19.

Tras el ofrecimiento que se oficializó este jueves, en Casa Rosada aguardaban la respuesta de Bielsa, supo NA. Bielsa presentó la renuncia tras varios días de fuertes rumores de salida, en los que el Gobierno había comenzado a tener reuniones con su reemplazante, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien se hará cargo hoy del área. Según señalaron fuentes oficiales a esta agencia, la ex ministra y el flamante funcionario tendrán en breve un encuentro de transición.



CAFIERO RECIBIÓ

A FERRARESI

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió ayer en Casa Rosada al flamante titular del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, con quien compartió "los lineamientos del gobierno nacional y las perspectivas para el próximo año" en la cartera.

"Ya hablamos por teléfono y mañana nos vamos a juntar para que ella (la ex ministra de María Eugenia Bielsa) me transfiera la experiencia que tiene, el conocimiento, los compromisos, las cosas que se están ejecutando a través de su Ministerio. Ya mañana será mi responsabilidad", resaltó Ferraresi.

En declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA, el ex intendente de Avellaneda precisó: "Hablé con el Presidente (Alberto Fernández). Estamos con mucha expectativa. Quiero agradecerle por todo el cariño que me ha brindado todo este tiempo y el acompañamiento del Gobierno nacional".

Ferraresi indicó que mantuvo en las últimas horas una charla telefónica con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que estuvieron "intercambiando ideas". "Fundamentalmente dándome el apoyo y el compromiso de seguir trabajando en el mismo esquema", resaltó el ex jefe comunal sobre las palabras que recibió a la ex presidenta.

Al ser consultado sobre cuándo prestará juramento, respondió: "Dependemos de que el Presidente recupere la posibilidad de estar. La semana que viene, pero ya mañana vamos a ponernos en funciones y empezamos a trabajar".