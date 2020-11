Reunión de salas porteñas lanzó "Icónica Buenos Aires"

BUENOS AIRES, 13 (Télam). - La reunión de cinco salas porteñas anfitrionas de la rica escena musical de la ciudad de Buenos Aires propondrá entre hoy y el 29 "Icónica Buenos Aires" una serie de recitales virtuales animados por Elena Roger y Escalandrum, Mi Amigo Invencible, Bandalos Chinos, Kevin Johansen y Sexteto Mayor con Amelita Baltar.Para presentar el carácter de “Icónica Buenos Aires”, responsables de Teatro Coliseo (Elizabetta Riva), ND Teatro (Julieta Albistur), Niceto Club (Diana Glusberg), La Trastienda (Mariano Uccello) y Torquato Tasso (Agustina Albistur y Federico Moya), se reunieron anteanoche en ese último reducto.“La motivación de juntarnos radica en el clásico lema de 'la unión hace a la fuerza'. Somos salas con con un prestigio y un perfil artístico muy definido y reconocido entre el público local e internacional, tenemos las mismas problemáticas y la misma misión: hacer cultura, no sólo entretenimiento, y siempre desde la gestión privada”, explicaron a Télam en una comunicación conjunta.En ese sentido, desde estos espacios emblema de la música en vivo de Buenos Aires, sostuvieron que “la pandemia, amplificando las problemáticas, aceleró el proceso y nos empujó a empezar a concretar proyectos”.Así nació “Icónica Buenos Aires”, una grilla de espectáculos prologados por Lalo Mir que hoy abrirán Elena Roger y Escalandrum en el Coliseo y el sábado se mudará al ND Teatro donde actuará Mi Amigo Invencible.La serie -con acceso a través de ticketek.com.ar seguirá el 27 en Niceto Club con Bandalos Chinos, una noche después en La Trastienda con Kevin Johansen y cerrará el domingo 29 en el Tasso con el Sexteto Mayor junto a Amelita Baltar.Icónica Buenos Aires: El proyecto, desde su génesis, siempre ha sido macro y abarcativo, tiene como visión articular una serie de objetivos y alcances, a varios niveles tanto artísticos como comerciales. Ahora, el mismo hacer nos está marcando el camino, la proyectualidad a corto, medio y largo plazo.IBA: Muy complejo, muy difícil. A los desafíos de antes se agregan los nuevos. Por eso hay que ser muy creativos y buscar nuevos caminos de sinergias, si no, no se puede sobrevivir.IBA: El streaming es una realidad nueva, que tuvimos que aceptar y que seguramente nos va a seguir acompañando y su articulación con el espectáculo en vivo es uno de los desafíos que estamos enfrentando, a nivel comercial y artístico. A nivel comercial agrega un costo,-el dispositivo audiovisual- a las producciones, que la venta de tickets sola no llega a cubrir; a nivel artístico, estamos llevando adelante una exploración de lenguaje, de puesta, de contenidos. Seguramente tiene mucho potencial, contiene la posibilidad de llegar a nuevos públicos, generar audiencias más amplias a nivel territorial también. Hay que entenderlo, estudiarlo y aprovecharlo. Sin por eso desconocer o desvirtuar nuestra esencia, que es el espectáculo en vivo.IBA: Es fundamental. Los teatros están sobreviviendo, en parte, gracias a las ATP. Eso fue el primer paso. Ahora es importante que se establezcan líneas de subsidios puntuales, para respaldar la producción de contenidos, para que podamos volver al ruedo. En nuestro caso específico, este primer proyecto con cinco conciertos en streaming, ha sido posible gracias a un aporte del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante que el Estado respalde proyectos con una marcada misión de promoción cultural y que genere mecanismos de sinergia virtuosas publico- privado.