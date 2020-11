Renunció el ministro Borgonovo

El abogado rosarino, Esteban Borgonovo, presentó ayer se renuncia ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y luego efectuó el anuncio a través de su cuenta de Twitter. El ahora ex funcionario dijo sentirse "incómodo" en el cargo más aún luego de que el gobernador, Omar Perotti, declaró a fines de octubre tras una visita a la Corte Suprema de Justicia que evaluaba hacer cambios en su gabinete.La dimisión de Borgonovo puede ser la primera de una serie de alejamientos del equipo de gestión del Gobernador. Es el segundo ministro que deja el cargo luego de que, a mediados de año, renunció Carlos Parola como titular del Ministerio de Salud, que en ese momento heredó Sonia Martorano.Si bien aún no se conoce quién asumirá en Gobierno, por ahora la cartera quedará bajo responsabilidad del ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, quien tampoco está seguro en su función y hasta crecen los rumores de que será reemplazado por el rafaelino, Marcos Corach, quien en julio se sumó a la gestión de Perotti tras renunciar como jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela.Borgonovo tuvo un momento muy cuestionado cuando se fue a correr un maratón a Uruguay en los primeros días de la pandemia, lo cual lo obligó a aislarse preventivamente.Consultado por la prensa ayer tras presentar la renuncia, Borgonovo reconoció que se reunió con Perotti: "Primero fui a hablar con él que es lo que corresponde, para que esté enterado, para agradecerle la convocatoria que oportunamente me hiciera y comentarle mi decisión".Ante la consulta sobre los motivos de su decisión y si fue a pedido del Gobernador, dijo: "No me hizo un pedido expreso, pero es público y notorio que mi nombre es uno de los que estaba dando vuelta en los medios de comunicación, hace unos días ya como posible recambio. Yo creo, lo que yo siento, es que en el Ministerio de Gobierno, que es el ministerio político por excelencia, directamente es imposible trabajar sin un respaldo firme y explícito del gobernador. A mí me parece que esta tarea es muy delicada, continua y permanente. Y sin ese respaldo no se puede ejercer esta función. Por esa razón me pareció lógico dejar al gobernador con las manos absolutamente libres para que decida quién será el compañero, o la compañera, que venga a tomar la posta".Borgonovo expresó, según publicó diario El Litoral, que la falta de respaldo de Perotti "se hizo manifiesta en los últimos tiempos. Tras esta salida anticipada, ahora la incertidumbre se traslada al resto de los ministros del gabinete provincial y su continuidad puesta en duda.