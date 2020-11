Este viernes 13 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio junto al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, llevarán a cabo el operativo de entrega de la Tarjeta Alimentar. En esta ocasión, 430 vecinos y vecinas de Rafaela serán beneficiarios de la tarjeta que es otorgada a través de ANSeS por parte del Estado Nacional. La entrega se realizará en el horario de 10 a 14, en el Salón de los Toros de la Sociedad Rural. El ingreso será por calle 14 de Julio y Ciudad de Esperanza. Cabe remarcar que solo se deben acercar las personas que hayan sido citadas a través de mensaje de texto, e-mail o cajero automático desde ANSeS. En el lugar no se realizarán consultas, trámites ni reclamos.

Las personas que no fueron citadas deben continuar su trámite a través de la página de ANSeS (https://www.anses.gob.ar/tramite/tarjeta-alimentar).



EN EL DEPARTAMENTO

El senador Alcides Calvo confirmó que se desarrollan nuevos operativos y entregas de tarjetas Alimentar en el Departamento Castellanos a través de la coordinación realizada desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Los operativos, para la nueva etapa del programa, comienzan este viernes y se implementan según el siguiente cronograma:

Viernes 13 de noviembre: beneficiarios de Sunchales (Sunchales Cicles Club de 7:30 a 8:15).

Viernes 27 de noviembre: beneficiarios de Frontera (Polideportivo “Ciudad de Frontera” de 14:00 a 15:00).

Para beneficiarios de otras localidades del departamento, la distribución se realiza en la sucursal más cercana del Banco Nación quien hace efectiva la entrega a quienes fueron notificados recientemente. Es importante mencionar que quienes recibirán las tarjetas Alimentar son notificados vía mensaje de texto o correo electrónico, de su condición de beneficiarios, como así también del día, horario y lugar en que deben presentarse. También se puede consultar a través de: https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar. Para más información, se podrá comunicar con el centro de informes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al 0800-222-3294 o a través de https://www.anses.gob.ar/tramite/tarjeta-alimentar. Calvo, destacó el trabajo conjunto entre el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández por la pandemia y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, destinando importantes recursos al territorio santafesino.



SOBRE LA TARJETA

Es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente. Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre. La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.