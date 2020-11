El Concejo sesionó de manera presencial

Ayer por la mañana sesionó el Concejo de manera presencial, luego de varias semanas de hacerlo virtualmente. El amesetamiento en los contagios permite que en diferentes ámbitos se vuelva paulatinamente a la normalidad.En una sesión que no fue extensa se aprobó la Minuta de Comisión presentada por el concejal del FPCyS Lisandro Mársico en el que solicitaba información al Ejecutivo acerca de la implementación del “Programa Integral de Intervención de Barrios”, denominado Plan Abre. “En realidad el Plan Abre es una ley que se aprobó el año pasado a fines de año y que fue incluida también en el presupuesto 2020 por más de 3.000 millones de pesos; destinando fondos para todos los municipios de la provincia que incluye obras de infraestructura para mejorar el hábitat de los barrios más vulnerables de todas las ciudades santafesinas. No vino ni un peso a ningún municipio en todo el 2020 hasta ahora. Igualmente son fondos no reintegrables que la provincia tenía que disponer y a Rafaela le tocaban de los 3.000 millones, 75 millones, aquí no llegó nada de eso”, repasó el autor de la iniciativa. Asimismo Mársico indicó que la ley está en vigencia por más de que haya un intento de derogar y “queremos saber qué proyectos ingresó en la provincia el intendente Castellano, a los fines de recibir esos fondos que si bien el gobernador Perotti mutó de plan y ahora lo llamó Plan Incluir y lo armó diferente eso estaba en el presupuesto 2021”, precisó el edil.En tanto, ayer se aprobó una Minuta presentada por el concejal radical Miguel Destéfanis, en la que reclamaba junto a sus compañeros de bloque, por el estado del área destinado a la sepultura de personas que fallecieron por Covid en Rafaela, solicitando acondicionar adecuadamente el lugar y realizar obras necesarias en el sector. Por otra parte se aprobó otra Minuta del bloque de concejales de Cambiemos, en la que piden al gobierno local, la realización de mejoras en el pavimento en barrio Villa Dominga. Finalmente se le dio aprobación a un proyecto elevado por el Ejecutivo Municipal sobre obras de “amanzanamiento” en la continuación del barrio Villa Aero Club.El concejal del PDP brindó su mirada respecto a la visita del Ministro de Seguridad Marcelo Saín y dijo: “en realidad él vino a anunciar la inversión que dispuso el gobierno de la nación en los centros de seguridad, centros de operaciones y va a haber tres ciudades en las cuales el dinero va a llegar de primera medida para todos estos implementos tecnológicos que se les van a dar para la prevención de la seguridad”. “Hablamos de celulares con la tecnología de avanzada, drones y todo este centro tecnológico que implica una serie de avances. Estamos expectantes del cumplimiento de la llegada de estos fondos para que vayan invertidos en la prevención de seguridad. Me voy con una impresión si se quiere positiva por la inversión; ahora vamos a ver que se hayan hecho los estudios pertinentes sabiendo que esto es lo que hace falta para prevenir el delito”, finalizó Mársico.