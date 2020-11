“El Gobierno no estaría al día con los sueldos"

El concejal opositor que integra el bloque de Cambiemos, Leonardo Viotti habló de la situación que se está produciendo en torno a los sueldos del personal contratado en el hospital Jaime Ferré y manifestó su preocupación por esta grave realidad que atraviesan los trabajadores y planteó que “es necesario regularizar la situación lo antes posible, no puede ser que en medio del enorme trabajo que están llevando adelante estas personas, con el desgaste psíquico y físico, que conlleva su labor resguardando la vida de los pacientes, sean maltratados de esta manera”.Es sabido que durante los meses de pandemia se ha incorporado personal para realizar reemplazos y como refuerzo bajo diferentes modalidades de contratación, de manera circunstancial, para cumplir funciones como médicos, enfermeros, camilleros o tareas administrativas, entre otras. Este grupo de trabajadores, reemplazantes y contratados, advirtió el radical no poseen estabilidad laboral, ya que sus prestaciones se solicitaron específicamente para hacer frente a una situación excepcional, como lo es la pandemia.“Esto que ocurre con la falta de pagos y retrasos se ha conocido públicamente por los reclamos hechos por los propios reemplazantes y personal contratado que se vieron en la necesidad de salir a denunciar lo que estaban atravesando ya que no tuvieron respuestas efectivas por parte de la provincia. Tengo entendido que hay personas que no cobran su remuneración desde mayo, esto hace insostenible la vida de cualquier persona”, aseguró el concejal de Cambiemos.Otro trascendido da cuenta de que, bajo algunas modalidades de contratación de servicios, los empleados no perciben su remuneración de forma mensual, sino que lo hacen al finalizar cada uno de sus contratos, los cuales pueden tener una duración de hasta 6 meses. Un período de tiempo por demás extenso, sobre todo en momentos de crisis económicas como las que estamos viviendo.“Que el Gobierno de la provincia no abone a término y de manera mensual los sueldos y/ honorarios de los trabajadores contratados es de extrema gravedad, sobre todo en el caso del personal de sanidad, que se ha puesto al hombro la pandemia, cuidándonos a todos y a cada uno de los santafesinos. El gobierno de Perotti no puede ser insensible frente a estas personas, de las cuales seguramente, depende un grupo familiar que necesita de los ingresos mensuales para subsistir”, sostuvo.Todas estas razones motivaron al concejal Leonardo Viotti a solidarizarse con los trabajadores contratados del hospital solicitando, a través de un proyecto que ingresará en la sesión del día de mañana, que el Poder Ejecutivo Provincial proceda a abonar los sueldos y/o facturas por prestaciones de servicios adeudadas al personal contratado para reforzar el trabajo en el Hospital Jaime Ferré durante los meses de la emergencia sanitaria y que lo haga de manera mensual.“Confío en que este pedido llegará a quien corresponde y que estos trabajadores verán soluciones en un breve lapso de tiempo, en caso de que así no suceda, seguiré acompañando y gestionando los reclamos necesarios para que se haga efectivo lo que solicitan, porque en definitiva es su derecho, como trabajadores”, finalizó el edil.