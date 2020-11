Otros 55 casos y 4 muertes en Rafaela

En las últimas 24 horas, la cartera sanitaria local confirmó 59 nuevos casos de Covid-19, un aumento de casi el doble de los anunciados en el informe anterior (33). Aunque el número es algo elevado, más allá de que hubo un amesetamiento en los últimos días, se continúa estando lejos de los comunicados semanas anteriores y del pico máximo, que fueron entre 100 y 170. El reporte epidemiológico local de este 12 de noviembre estuvo a a cargo de Martín Racca, Subsecretario de Salud del municipio local, quién informó que "en esta jornada tenemos que anunciar. De ese total,. Corresponden a 3 mujeres y 1 hombre de las edades de 78, 70 y dos de 54 años.. En relación a la situación de las camas en el Hospital,y 9 pacientes sospechosos. Y".Dejando de lado el tema coronavirus, Racca además dio precisiones sobre otra enfermedad que nos golpeó fuerte durante la temporada pasada, que fue el dengue. "Estamos trabajando en una campaña de concientización y es un trabajo de refuerzo territorial con una campaña puerta a puerta que por la pandemia no la podemos hacer pero estamos repartiendo folletos casa por casa. Pero es esencial la tarea de cada uno de nosotros. Recuerden que el mosquito se cría en recipientes que tienen pared, suficiente para hacer un criadero, con lo cuál necesitamos sanear nuestro patio. El mosquito Aedes es el que tiene las patitas blancas a rayas y va a convivir con nosotros este año y probablemente por varios años más. No hay que alarmarse, y. El mosquito es el vector que lleva la enfermedad de un caso que está contagiado a uno que no lo está. La lucha es eliminando criaderos y tratar de disminuir el contacto del mosquito con el huésped, el ser humano, a través de la picadura, y que no nos pase lo del año pasado. La tarea esencial es educar. Recomendamos que la fumigación preventiva está prohibida, ya que produce un daño a la naturaleza y le generamos las condiciones al Aedes para que conquiste latitudes cada vez más al sur. La fumigación sólo se va a hacer en los casos positivos".En cuanto al resto de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud informó anoche otros 1.554 contagios de Covid-19 en el territorio (23.985 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 100.345 por laboratorio), que acumula desde marzo 124.330. De esos contagios, 489 pertenecen a Rosario y 237 a la ciudad de Santa Fe. Además, se detectaron 56 en Esperanza, 46 en Santo Tomé, 15 en Sunchales, 11 en Frontera, 10 en Ceres, 9 en Humberto Primo, 9 en Josefina y Laguna Paiva, 8 en Recreo, 7 en Humboldt, 6 en Franck y Monte Vera, 5 en María Juana, 4 en Angélica y San Cristóbal, 3 en Ataliva, Plaza Clucellas, Sauce Viejo y 1 caso en Bella Italia, Felicia, Lehmann, Moisés Ville, Pilar, Presidente Roca, San Antonio, San Vicente, Santo Domingo, Suardi y Tacural entre las localidades cercanas a nuestra ciudad. En tanto, 110.390 ya se recuperaron y 12.132 son pacientes activos. Además, 218 personas están en UTI en hospitales provinciales, de los cuales 18 reciben AMR, mientras que en camas generales los internados ascienden a 375 y en la provincia se registraron 223.593 notificaciones de las cuales 85.578 fueron descartadas. A su vez, se informaron otras 32 muertes por Covid-19 en el territorio santafesino: 11 de Rosario 11, 7 de Rafaela (2 de 54 años, 65 años, 2 de 70 años, 73 años y 78 años, informados en las últimas horas) 3 de Maciel, 2 de Piamonte y 1 en Garabato, Humberto Primo, Santa Fe, El Trébol, Carcarañá, Pérez, Firmat, Chapuy y Casilda (1). El número de víctimas fatales acumuladas es de 1.808.La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana anunció que se encuentra aislada, de manera preventiva por presentar algunos síntomas compatibles con Covid 19. "De igual manera me siento bien y seguiré trabajando desde casa, coordinando acciones con cada uno de los miembros del equipo" agregó en el mensaje en su cuenta de Twitter para llevar tranquilidad. Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre también había anunciado que estaba aislada luego de que su padre, con quien había estado en contacto, dio positivo por coronavirus. Lamentablemente, dos semanas después de su internación, falleció.