Mirabella destacó la inversión en obra pública para Santa Fe

El senador nacional Roberto Mirabella sostuvo que "para Santa Fe, este Presupuesto es estratégico". Así lo expresó durante la sesión remota en la cámara alta donde se aprobó con cambios el proyecto de Presupuesto 2021, que debe regresar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.Mirabella destacó que "las obras presupuestadas para Santa Fe suman algo más de 11.000 millones de pesos y sobresalen las inversiones en obras viales que casi triplican a las que se presupuestaron para este año". En ese sentido, indicó "la finalización de la Autopista de la Ruta 34 entre el tramo de la Ruta 19 hasta Sunchales casi 70 kilómetros; la reparación de la Ruta Nacional 9; el comienzo de la Autopista de la Ruta Nacional 33 entre Rufino y Rosario, que se comenzará por el tramo Rufino-San Eduardo; la repavimentación de varios kilómetros de la Ruta 95; la Ruta 11; la finalización de la circunvalación de Rosario; el Puente Santa Fe-Paraná".Además sostuvo que "es importante mencionar otro tipo de obras como por ejemplo la finalización de la cárcel federal de Coronda para presos federales" y se refirió "también a obras de sanEamiento; obras de cloaca; construcción de espacios de primera infancia; un proyecto turístico en la terminal portuaria de Rosario; un proyecto de movilidad de bicicletas compartidas de diversas ciudades".No obstante, lamentó que "el Puente Santo Fe-Santo Tomé no esté incorporado en este Presupuesto cuando teníamos entendido, según lo que informó la Jefatura de Gabinete en su último informe que se iba a licitar el primer trimestre de 2021".Asimismo, el senador nacional por Santa Fe sostuvo que "me parece muy importante mencionar los casi 16.000 millones de pesos de Presupuesto para las tres universidades nacionales que tienen sede en mi Provincia: la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rafaela. Y eso sin contar con las 5 facultades que tiene la Universidad Tecnológica Nacional. Una inversión muy importante en la educación superior"."La totalidad de la inversión del Estado Nacional en mi Provincia, entre los diferentes Poderes del Estado, donde sumo al Poder Judicial, entre las diferentes reparticiones nacionales, la seguridad social, las obras que mencioné, todos esos gastos o inversiones suman 340.000 millones de pesos. Es un 40% más de lo que fue 2020. Una gran inversión en políticas sociales y alimentarias", celebró.En ese marco, informó que "las transferencias de los recursos nacionales de manera directa al Estado santafesino para que se ejecuten de manera directa en concepto de Coparticipación, de fondos para obras, de compensaciones, de recursos tributarios, diferentes asignaciones que suman cerca de 250 mil millones de pesos".DEUDA DE LA NACIONMirabella subrayó que "significa un tema histórico y dignifica a mi Provincia" la incorporación del Artículo 109 "que tiene que ver con la deuda que mantiene el Estado Nacional con Santa Fe por la detracción indebida de los fondos coparticipables"."El proyecto de Presupuesto que estamos tratando incluye en su artículo 109 una autorización al Jefe de Gabinete para disponer negociaciones y efectuar todas las modificaciones presupuestarias necesarias para atender y dar principio de cumplimiento a las causas judiciales en las que Santa Fe ya ha conseguido dos fallos firmes de la Corte Suprema. Es un avance muy positivo", indicó el legislador nacional.Mirabella recordó que "el actual Gobernador Omar Perotti desde su banca de senador reclamó a la Nación el pago de esta deuda y el año pasado este tema formó parte de un Acta Compromiso que firmó el entonces Gobernador electo Perotti con el entonces candidato a Presidente Alberto Fernández".Sin embargo dijo que "lamentablemente no haber hecho a tiempo los reclamos correspondientes" en el gobierno anterior "nos ha perjudicado" porque "recién el año pasado el Gobierno de Santa Fe presentó las formalidades necesarias". "No entendemos por qué el entonces gobernador Lifschitz demoró más de 3 años para hacerlo. Esto produjo que mi Provincia esté detrás de San Luis y Córdoba que han avanzado mucho más rápido en este tema", sentenció.En ese sentido, consideró que "quizás lo ideal hubiera sido que el Poder Ejecutivo Nacional incluya una partida con al menos los fondos que se adeudan a Santa Fe según lo que estima el propio Estado Nacional y abonar posteriormente cualquier sugerencia que surja de lo que la Corte Suprema resuelva". "Pero a pesar de esto considero que la inclusión del artículo 109 constituye un progreso muy importante para mi Provincia. Demuestra, como dice el gobernador Perotti, que hay una idea clara de que el Gobierno Nacional desea resolver este tema", resaltó.Asimismo, Mirabella consideró que "la Corte tiene que determinar ya el monto correspondiente" ya que "es urgente en este contexto de Pandemia por la necesidad de nuestra reconstrucción económica y, además, por todas las urgencias que tiene mi Provincia en materia de seguridad".Finalmente, el senador nacional por Santa Fe afirmó que "este Presupuesto define un camino de reconstrucción para que la Argentina se levante y vuelva a andar". "Impulsa una recuperación económica con una política fiscal expansiva y un Estado que proteja a los más vulnerables, que impulse el mercado interno, que potencie la producción y las exportaciones. En definitiva, que pueda generar empleo genuino, apuntale la innovación, fortalezca la educación y la salud pública", concluyó.