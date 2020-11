China detectó coronavirus en empaque de carne argentina

BUENOS AIRES, 13 (NA).- China informó ayer a las autoridades argentinas el hallazgo de coronavirus en el empaque de un envío de carne, que no afectó al producto, y desde el Gobierno nacional se le pidió ampliar y precisar la información, para aclarar el trayecto que hizo el cargamento tras su desembarco en el gigante asiático.El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibió a través de la Agregaduría argentina en China, información sobre una supuesta detección de "ácido nucleico en el empaque externo de un embarque de carne vacuna procedente de la Argentina", indicó el Gobierno."El supuesto hecho no afectó al producto, que está en perfecto estado y cumpliendo todos los estándares sanitarios requeridos, sino al empaque exterior", se aclaró."El Senasa solicitó que se amplíe la información del supuesto hallazgo debido a que no fue realizado por la Aduana china en el ingreso de mercadería, sino en un dador de frío donde había sido trasladada antes de su distribución final", indicó la Argentina.Fuentes oficiales aclararon que se trata de un caso aislado, siendo la primera vez que sucede en productos procedentes de la Argentina desde que comenzó la pandemia de Covid-19. Sí ocurrió en productos de otros países proveedores de carne y también en otras mercaderías.Fuentes consultadas por la agencia NA indicaron que "al tratarse de restos de virus en el empaque externo y no en la carne en sí misma, podría haber sucedido en cualquier parte del proceso, incluso en China, y no necesariamente en Argentina". "Cuando el empaque entra a China o cuando va en viaje, mucha gente interviene sobre los productos", señalaron fuentes oficiales.