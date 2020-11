La inflación fue del 3,8% en octubre, la más alta del año

BUENOS AIRES, 13 (NA). - En un mes marcado por la tensión cambiaria y la disparada del dólar, la inflación se aceleró en octubre y trepó 3,8%, el registro más elevado del año, impulsada por alzas en prendas de vestir y alimentos, informó ayer el INDEC.El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló entre enero y octubre un alza del 26,9%, contra el 42,2% de igual período de 2019. Si la comparación se realiza con el mismo mes del 2019, la suba de precios se ubicó en 37,2%, cuando en octubre de ese año había sido del 50,5%.Economía estima que la inflación cerrará el año 20 puntos por debajo de la que se produjo en 2019, que fue del 53,8%, el índice más alto desde 1991. Tal como habían anticipado en los últimos días las consultoras privadas, la inflación tuvo una aceleración en octubre y superó la marca más alta del año que se había dado en marzo con el 3,3% y también a diciembre del año pasado, que había sido del 3,7%.En el trimestre anterior se habían registrado los siguientes incrementos: julio, 1,9%; agosto, 2,7%; y septiembre, 2,8%.Pese a la velocidad que tomaron los precios en octubre, 2020 terminaría con una inflación que se ubicaría claramente por debajo del año anterior, de acuerdo con una proyección realizada por el Ministerio de Economía.Si bien el informe oficial muestra que la división Prendas de vestir y calzado fue la que mostró un mayor incremento en el mes (6,2%), el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas -que más incide en los sectores de menores recursos-, con un aumento del 4,8%, registró la mayor incidencia en todas las regiones.Se destacaron en este último caso las subas en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y aceites, grasas y manteca, puntualiza el relevamiento del organismo público. Las divisiones Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 4,5% y Transporte, con el 4,2%, mostraron en octubre alzas por encima del promedio.En el primer caso incidieron las subas en electrodomésticos, y bienes y servicios para la conservación del hogar, mientras que en el segundo caso se destacaron las alzas en la adquisición de vehículos y combustibles.El rubro Restaurantes y hoteles -que empezó a tener más dinámica por la apertura de las medidas sanitarias- subió en octubre 3,4% y Recreación y cultura, tuvo un incremento del 2,6%.Por el contrario, las divisiones Educación (0,1%) y Comunicación (-0,1%) registraron menores variaciones de precios, en particular por el comportamiento estable de los servicios educativos y los de telefonía e internet, respectivamente.El INDEC informó que los Bienes (4,6%) mostraron un alza superior a la del nivel general en octubre, mientras que el incremento en los servicios (1,9%) se ubicó por debajo.Estos factores también incidieron en la dinámica diferencial observada en la categoría Estacionales (9,6%), que mostró una variación superior a las registradas en las categorías IPC Núcleo (3,5%) y Regulados (1,5%).ALIMENTOS CARISIMOSLos alimentos marcaron nuevamente en octubre un incremento superior al de la inflación general, al trepar 4,8% con fuertes avances en frutas y verduras, informó el INDEC. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que impacta en los sectores de menores recursos, mostró el mes pasado un avance equivalente a 4,8%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 3,8%, en lo que fue su registro más alto del año.