Mercedes descartó a Verstappen

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, fue contundente al responder si existía la posibilidad de crear un súper equipo con Hamilton y Verstappen. "Max no es una opción para Mercedes", afirmó de manera tajante y luego explicó que "la presencia de Max crearía una 'guerra de las galaxias' innecesaria. Afortunadamente, con Valtteri todo esto no se ha presentado".El acuerdo de Verstappen con Red Bull se extenderá hasta finales de 2023, pero existen cláusulas relacionadas con "el rendimiento" que le permitirían dejar el equipo si esos términos se cumplen durante una temporada. Mientras tanto, Mercedes ya le renovó a Bottas por al menos un año más, pero todavía no resolvió la continuidad de Hamilton.El británico tiene excelentes chances de lograr su séptimo título el domingo en el Gran Premio de Turquía.