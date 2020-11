Conmebol removió a Gribaudo y Pirota

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La Conmebol aprobó ayer la remoción de Christian Gribaudo y Diego Pirota, dos hombres ligados al ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quienes estaban al frente de las comisiones de Gobernanza y Transparencia; y Disciplina, respectivamente.La citada remoción fue tras un pedido de la AFA y fue propuesta como una de las órdenes del día por Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el inicio del Congreso Ordinario número 73 de la Conmebol.La AFA había enviado los dos pedidos a Conmebol para tratar la salida de Gribaudo, ex candidato a presidente de Boca Juniors, que perdió en las elecciones de diciembre de 2019, además del reconocido abogado.El primer escrito fue mandado en febrero pasado, mientras que en marzo se envió el segundo documento detallando los argumentos por los que la AFA exigía el cambio, presuntamente a pedido de la propia Conmebol.Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el tema no se pudo tratar debido a que el encuentro pactado para el 2 de abril en la ciudad paraguaya de Luque no se pudo realizar y finalmente se llevó a cabo ayer.