Los otros encuentros

Mañana se completará la tercera fecha con la disputa de otros tres partidos, de acuerdo con este detalle:Colombia vs. Uruguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con el arbitraje de Fernando Rapallini (Argentina).Chile vs. Perú, en el estadio Nacional de Santiago, con el arbitraje de Esteban Ostojich (Uruguay).Brasil vs. Venezuela, en el estadio Morumbí de San Pablo, con el arbitraje de Juan Benítez (Paraguay).