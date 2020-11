Ecuador tiene una visita de riesgo frente a Bolivia

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La selección de Ecuador, comandada por el técnico argentino Gustavo Alfaro, visitará hoy a Bolivia en el partido con el cual empezará la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17:00 (hora de Argentina) en el estadio "Hernando Siles" de la ciudad de La Paz y será controlado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, quien estará acompañado como asistentes por sus compatriotas Kléber Gil y Marcelo Van Gasse.

Bolivia no tiene unidades debido a que cayó por 5 a 0 en su visita a Brasil y perdió como local frente a Argentina por 2 a 1, mientras que Ecuador suma tres puntos tras ser derrotado por el equipo de Lionel Scaloni por 1 a 0 en Buenos Aires y vencer a Uruguay por 4 a 2 en Quito.

El técnico César Frías haría siete cambios en relación a los once que empezaron jugando ante Argentina y tres de ellos serían Oscar Ribera por Saúl Torres, Adrián Jusino por José Manuel Carrasco y Enrique Flores por José Sagredo.

Erwin Saavedra iría por Alejandro Chumacero, mientras que Leonel Justiniano entraría por Raúl Castro, Roberto Fernández jugaría por Rudy Castro y Víctor Abrego o Juan Carlos Arce ingresarían por Carlos Saucedo.

Por el lado de Ecuador, el técnico Alfaro no confirmó la alineación que jugará en la altura de La Paz, pero podría realizar algunas variantes tomando como referencia el conjuntoo que empezó jugando frente a Uruguay.

Uno de los que futbolistas que podría ser titular ante Bolivia es Moisés Corozo que entraría por Xavier Arreaga, mientras que Beder Caicedo reemplazaría a Pervis Estupiñán y Alan Franco iría por Romario Ibarra..

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Estadio: Hernando Siles.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Horario de inicio: 17:00.

Bolivia: Carlos Lampe; Oscar Ribera, Adrián Jusino, Gabriel Valverde y Enrique Flores; Erwin Saavedra, Diego Wayar, Leonel Justiniano y Roberto Fernández; Marcelo Martins y Víctor Abrego o Juan Carlos Arce. DT: César Frías.

Ecuador: Alexander Domínguez; ngelo Preciado, Moisés Corozo, Roberto Arboleda y Beder Caicedo; Carlos Grueso, Moisés Caicedo y Alan Franco; Angel Mena, Enner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.