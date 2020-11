Rechazaron la renuncia de Pellegrino

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La comisión directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata rechazó ayer "por unanimidad" la renuncia presentada por Gabriel Pellegrino a la presidencia de la entidad y anunció que "a la brevedad" volverán a reunirse.En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales el club del bosque platense señaló que "la comisión directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias y socios, y al público en general, que tras reunirse este miércoles por la tarde, se decidió por unanimidad no aceptar la renuncia de Gabriel Pellegrino a su cargo de Presidente de nuestra Institución".La decisión de los dirigentes del "lobo" se dio luego que el propio Pellegrino ratificó su renuncia como Presidente, explicando que la decisión la tomó "por la poca capacidad personal de unir al grupo"."Estamos discutiendo chiquilinadas, que venga otro con más fuerzas. A mí ya no me convence nadie, no le hago bien al club si no puedo unir a la gente", señaló Pellegrino.Toda esta situación se da en medio de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el entrenador Diego Armando Maradona, que le dio su respaldo en diciembre y condicionó su continuidad a la presentación en las elecciones de Pellegrino.