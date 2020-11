ARMANDO EL JARDIN PARA EL VERANO.

Este título tiene una particularidad, porque lo vamos a armar con bulbosas de verano de todos los colores y formas que se imaginen, no solo con las clásicas Dalias que son las más conocidas de este temporada sino con muchas otras que les iré presentando a lo largo de este artículo.

Los tubérculos y bulbosas de flor que florecerán este próximo verano son cada vez más populares. Si los planta ahora, en primavera y en las condiciones más favorables, ofrecerán todas sus posibilidades vegetativas y estéticas durante los meses de calor.



LOS SECRETOS DE SU CULTIVO.

No plantean problemas ni complicaciones pero antes de todo debe realizar una buena y consiente compra. Primero de todo asegurarse que los bulbos no estén demasiados brotados, mohosos o rotos. Para ello le recomiendo que los adquiera en comercios que nos puedan garantizar estos puntos, viveros o lugares de complementos de jardinería donde los proveedores sean conocidos y confiables.

Una vez cavado y abonado el suelo del macizo, jardinera o maceta, quedando suelto, rico y ligeramente húmedo, póngalos en la tierra a la distancia adecuada unos de otros. Tenga en cuenta que una modesta papa de dalia, por ejemplo, se convertirá en un mes aproximadamente en una planta muy frondosa, pudiendo requerir incluso entutorado.

Forme siempre grupos de la misma especie y variedad, colocando adelante los de escaso crecimiento y dejando detrás los futuros gigantes, Lilium, Canna, etc.

Plántela a la profundidad requerida que está indicada en el embalaje… ya solo queda regar ligeramente… y esperar que no sufra el ataque de alguna plaga o enfermedad. En general no son muy vulnerables y se evitara trastornos si los planta en el lugar adecuado y si son ejemplares sanos, lo que para muchas bulbosas significa exposición correcta en un suelo bien abonado. Sus peores enemigos son el encharcamiento y aunque les parezca imposible, la rotura por pisoteo o por accidente de su vara floral, que dejara este año en blanco a su azucena, gladiolo o caña de la india.

Si Ud. Este verano se quiere lucir en su jardín, siga los siguientes consejos para lograr una decoración elegante, efectiva, actual y hasta refinada podríamos decir:

• No mezcle en exceso especies y menos si son de distinta estructura y porte.

• Los colores estridentes llegan a cansar, así que lo mejor que puede hacer es alejarlos del lugar donde se encuentran

• Si quiere agrandar un espacio pequeño utilice tonos fríos, como el blanco o el azul, mientras que si busca el efecto contrario elija los cálidos como el rojo o el naranja.



Por último recuerde que la primera generación de flores es la de mejor calidad, pero tras el primer año puede naturalizar las especies o extraerlas para plantarlas la primavera siguiente. En el primer caso ponga los bulbos junto a arbustos para que el terreno no se encuentre desprovisto de vegetación cuando su parte aérea desaparezca, en el segundo guárdelos en una caja rellena de virutas de madera o aserrín, que deberá poner en un lugar fresco, seco y oscuro.



BULBOSAS



Continuando con el artículo de la semana pasada que tanta repercusión tuvo y demás está decirles que me alegra mucho que les interese mis notas y que me llamen y demuestren inquietudes; hoy les voy a nombrar algunas de las posibles bulbosa que podemos plantar en esta época del año , a saber:





AZUCENA: altura de 80-100 cm, plantar a 15-20 cm de profundidad-no encharcar, pleno sol.





CAÑA: altura de 125-150 cm, plantar a 5-10 cm de profundidad, al reguardo de los vientos, pleno sol.





GLADIOLO: altura de 60-80 cm, profundidad de 4-6 cm, entutorar, desinfectar suelo contra insectos, pleno sol y también sol-sombra.





DALIA: altura de 60-100 cm, profundidad de 15-20 cm, terreno húmedo, entutorar, pleno sol.



CALA: altura de 40-60 cm, profundidad de 5-10 cm, terreno húmedo, apta como acuática, media sombra



ANEMONA: altura de 20-30 cm, profundidad de 2-4 cm, controlar las malas hierbas, riego frecuente, sol-sombra.



AGAPANTO: altura de 40-80 cm, profundidad de 10-20 cm vigilar caracoles y encharcamientos, sombra y sol-sombra también.



ACIDANTHERA: altura de 60-80 cm, profundidad de 4-6 cm. Controlar las malas hierbas, no encharcar, sombra y sol-sombra también.





Espero puedan plantar alguna de ellas y después me comenten la alegría que sentirán cuando vean la hermosa flor que les regala durante el verano…



Y los dejo con esto:



LOS TALENTOS QUE NO SE UTILIZAN, SE ATROFIAN Y DESAPARECEN.. para pensar.

María Paula.