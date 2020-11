"Vamos a superar el diciembre caliente y en enero, febrero y marzo tendremos nueva cosecha"

"La bomba está siendo desactivada. Como todos los caminos de cornisa, se recorren con mucho cuidado". Así se refirió Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, a la brecha cambiaria en torno del dólar, durante el Congreso Internacional de Coninagro 2020.En este sentido, Neme remarcó que "las cosas están encaminadas, vamos a superar el diciembre caliente y los meses de enero, febrero y marzo y tendremos una nueva cosecha. En este proceso la Argentina va a recuperar el flujo de exportaciones e inversiones".EL MERCADODe acuerdo a La Nación Rural, el funcionario expresó que el Gobierno no es partidario de diferentes mercados de cambios sino de un mercado que favorezca el proceso de inversión, incorporación de tecnologías y de exportaciones."Todos quisiéramos un sistema cambiario único y competitivo pero llegamos al Gobierno con US$150.000 millones de deuda, con 20.000 empresas cerradas con cientos de miles de desocupados, son tres variables de enorme peso", señaló."A partir del país que heredamos no estamos en condiciones de hacerlo ahora. Hoy tenemos que caminar un sendero complicado hasta ordenar las cuestiones básicas de esas tres variables para poder volver a un tipo de cambio único", opinó.CONFIANZASegún el funcionario, "la Argentina necesita recorrer, ganar confianza, conseguir inversiones y generar un flujo mucho mas intenso de dólares que entren y salgan. Eso es lo que va a permitir alcanzar un mercado de cambio único".OTRA MIRADALuego de la exposición de Neme, fue el turno de Diego Guelar, exembajador en la Unión Europea, Estados Unidos y China, quien dijo que "la Argentina va a contrapelo del mundo".El exfuncionario citó al Mercosur y explicó que mientras todos los integrantes del bloque tienen el impulso de ampliar, modernizar y abrir el Mercosur, la Argentina va por otro camino."En vez de ampliar nuestra integración al mundo, nos encerramos, volvemos al criterio pendular de vivir con lo nuestro. Deberíamos trabajar con Brasil para perfeccionar el acuerdo con la UE. Eso va a generar inversión", indicó.Para Guelar, existe una extraordinaria posibilidad de exportar en el Pacífico."Pero no tenemos productos. La Argentina debería producir entre tres y cinco veces más, pero estamos ocupados en otras cosas, en la grieta y en otros debates que no tienen que ver la producción, que es la clave y debería centrar todo nuestro impulso", dijo.PALABRAS DEOMAR PEROTTIEn el panel de Política y Alimentos, producciones regionales, los gobernadores Omar Perotti de Santa Fe, Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Axel Kicillof , de Buenos Aires, participaron en una ronda de exposiciones.Los tres mandatarios contaron cómo fue el trabajo en cada uno de sus distritos del sector agroindustrial durante la pandemia. Asimismo, coincidieron en la importancia del rol de las cooperativas en sus provincias. "Siempre han sido atacadas desde el neoliberalismo, como que las repugnan, no las quieren", dijo el gobernador bonaerense.Dentro de un contexto de preocupación por parte de los productores rurales por la inseguridad y por la toma de tierras, Kicillof expresó "no vamos a avalar ningún tipo de delito, por supuesto. Venimos trabajando con las organizaciones y con cada una de los distritos y estamos llevando a cabo un programa de regularización de dominios de terrenos en toda la provincia".En cuanto a la inseguridad que padece la gente rural, indicó que su Gobierno busca dar garantías "para que la vida y la producción se lleve de la mejor manera posible".Respecto de Santa Fe, Perotti explicó que "para cerrar varios círculos el tema es trabajar con conectividad y coordinación con las entidades y la fuerte presencia territorial".Por su parte, Suárez indicó que se está trabajando con protocolos con la policía, la Justicia y los intendentes de manera tal de "cuando comienza algún tipo de movimiento de esa naturaleza se interviene inmediatamente y se trata de abortarlo."Estamos haciendo un relevamiento de las tierras ociosas que tiene la provincia para llevar adelante un plan de ofrecerlos y dar solución a los problemas de vivienda", concluyó.