Últimos días para la preinscripción

Hasta el 13 de noviembre están habilitadas las inscripciones para las vacantes a los Jardines Materno Infantiles Municipales. Se trata de un proceso de selección orientado a cubrir los lugares disponibles que quedan entre los niños y niñas que ya forman parte de la matrícula de los cuatro jardines que funcionan en la ciudad.Para llevar a cabo la inscripción es necesario completar un formulario online, que está disponible en www.rafaela.gob.ar, donde se detallan los pasos a seguir. Es importante aclarar que se requerirá un correo de Gmail (quienes no lo posean verán la opción “Crear cuenta” en la misma pantalla) y que el cumplimiento de esta instancia de preinscripción online no garantiza el ingreso del estudiante, sino que dependerá de las vacantes disponibles y de la elaboración del escalafón.Al momento de realizar la inscripción, se deberá adjuntar (en formato digital, como foto, archivo o imagen escaneada): DNI de el/la niño/a y de los padres. También se deben presentar las constancias laborales de ambos tutores: Recibo/s de sueldo (si es por quincena, de las dos quincenas). En caso de trabajos no formales (sin recibo de sueldo oficial) presentar certificación laboral con firma de empleador. Se realizará posterior verificación presencial. En caso de ser monotributista, presentar constancia de AFIP y último recibo de depósito bancario.Además, es importante incluir en caso de existir, recibo de alquiler, de crédito bancario de vivienda o de plan de vivienda social actualizado. Si se tiene un familiar conviviente con discapacidad o situación de salud especial, adjuntar certificado médico.Para consultas, pueden comunicarse con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, de lunes a viernes de 8 a 14, al teléfono 504333.